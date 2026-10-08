İstanbul’daki bir mekanda sahne alan Teoman, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında sahnede bulunan bir solistle yaşadığı an ise performansın önüne geçti.
Teoman’ın şarkı sırasında soliste temas ettiği anlar, mekanda bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcıların ilgisini çekti. Teoman’ın sahnedeki hareketi hakkında çeşitli yorumlar yapılırken, görüntüler magazin gündeminde de yer aldı.