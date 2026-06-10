TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu'nun Haziran 2026 tarihli 28'inci Para Politikası Değerlendirme Notu yayımlandı. Notta, Merkez Bankası Kanunu'nun 42'nci maddesi hatırlatılarak belirlenen enflasyon hedeflerine ilan edilen sürelerde ulaşılamama olasılığının ortaya çıkması halinde nedenlerin ve alınacak önlemlerin kamuoyuna açıklanması gerektiği ifade edildi. Değerlendirmede ayrıca, mevcut koşullar altında 2026 yıl sonu enflasyonunun güncellenen hedefin oldukça üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği vurgulandı.

ENFLASYON YÜKSEK SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Değerlendirme notuna göre, Mayıs 2026 itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32,6 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık enflasyonun son 11 aydır yüzde 30,9 ile yüzde 33,5 arasında dar bir bantta seyrettiğine dikkat çekilen notta, enflasyon beklentilerinin hâlâ çıpalanamadığı ve bunun fiyatlama davranışlarında atalete yol açtığı belirtildi.

Notta ayrıca, Orta Doğu'da devam eden savaş nedeniyle enerji, emtia ve uluslararası taşımacılık maliyetlerine ilişkin belirsizliklerin sürdüğü, ekonomi programına yönelik toplumsal şikâyetlerin arttığı ve enflasyonla mücadelenin giderek zorlaştığı ifade edildi.

"ADİL VE HIZLI ÇALIŞAN YARGI SİSTEMİ OLUŞTURULMALI"

TEPAV değerlendirmesinde, temel sorunun uygulanmakta olan ekonomi programının önemli eksiklikler içermesi ve programın sürdürülebilirliğine ilişkin şüphelerin giderilememesi olduğu belirtildi. Bu çerçevede, adil ve hızlı çalışan bir yargı sisteminin oluşturulması, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ve demokratik değerlere saygının artırılmasının ekonomik istikrar açısından öncelikli olduğu vurgulandı.

Notta ayrıca, geniş kesimler tarafından benimsenebilecek yeni bir kalkınma stratejisine ihtiyaç duyulduğu belirtilirken maliye politikasının enflasyonla mücadeleyi desteklemesi amacıyla kapsamlı vergi reformu, kayıt dışılıkla mücadele, kamu harcamalarının yeniden yapılandırılması ve bütçe açığını azaltıcı önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiği ifade edildi.

FAİZ SABİT TUTULMALI ÖNERİSİ

Para Politikası Çalışma Grubu, sonuç bölümünde Merkez Bankası Kanunu'nun 42'nci maddesi kapsamında kamuoyuna açıklama yapılması gerektiğini yinelerken mevcut para politikası çerçevesinin korunmasını önerdi. Buna göre gecelik borç verme faizinin yüzde 40'ta, politika faizi niteliğindeki repo faizinin yüzde 37'de ve gecelik borçlanma faizinin yüzde 35,5'te tutulması tavsiye edildi.