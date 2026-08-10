Endonezya’nın Orta Java bölgesinde yer alan Wonogiri tepelerinde, yıllar önce alay konusu olan bir adamın tek başına başlattığı doğa mücadelesi büyük bir ekolojik başarıya dönüştü. Kontrolsüz ağaç kesimi, tarım faaliyetleri ve sıkça çıkan yangınlar nedeniyle bitki örtüsünü ve su kaynaklarını kaybeden bölgede, dereler kuruma noktasına gelmiş ve halk ciddi bir su krizine sürüklenmişti.

Yaşanan bu yıkımın ormansızlaşmadan kaynaklandığını fark eden Sadiman adlı yerel sakin, kimseden destek almadan tepeleri yeniden yeşillendirmek için harekete geçti.

Hiçbir devlet desteği veya fon olmadan kendi imkanlarıyla yola çıkan Sadiman; fidan yetiştirdi, ticaret yaptı ve hatta ağaç temin edebilmek için hayvanlarını sattı. Toprağın suyu tutmasını sağlayan banyan ve ficus türü ağaçlara odaklanan Sadiman, fidanları özellikle yağmur sularının hızla akıp gittiği yüksek yamaçlara dikti.

Başlangıçta köylüler tarafından "deli" olarak nitelendirilen ve batıl inançlar nedeniyle tepki çeken Sadiman, çevresindeki alaycı yaklaşımlara aldırış etmeden onlarca yıl boyunca ağaç dikmeyi sürdürdü.

YILLAR SONRA BÖLGENİN KADERİ DEĞİŞTİ

On yıllar süren çabanın ardından Sadiman, yaklaşık 250 hektarlık bir alana 11 binden fazla ağaç kazandırdı. Fidelerin zamanla gür bir ormana dönüşmesiyle birlikte bölgenin kaderi tamamen değişti. Ağaçların derin kök sistemi toprağın erozyona uğramasını engellerken, yağmur sularının toprak altında depolanmasını sağladı. Kuruyan kaynakların yeniden canlanması sayesinde su borularla evlere kadar ulaştırıldı.

Su sıkıntısı nedeniyle yılda sadece tek bir kez mahsul alabilen yerel çiftçiler, artan su imkanları sayesinde yılda iki ila üç kez ürün yetiştirmeye başladı.

Bir zamanlar çabası değersiz görülen ve yalnız bırakılan Sadiman, bugün bölge halkı tarafından kuruyan pınarları ve tarımı hayata döndüren "ormanların kurtarıcısı" olarak anılıyor.