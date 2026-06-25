Peru’nun Pisco Vadisi’nde yer alan ve gökyüzünden bakıldığında devasa bir yılanı andırdığı için "Sierpe Dağı" (Delikler Kuşağı) olarak anılan gizemli bölge, yaklaşık bir asırdır bilim dünyasının kafasını kurcalıyordu.

Dağ yamacında 1,5 kilometre boyunca uzanan tam 5 bin 200 deliğin sırrı, Sidney Üniversitesi’nin insansız hava araçlarıyla (drone) gerçekleştirdiği son araştırmayla nihayet aralandı.

Havadan yapılan hassas haritalama çalışmaları, bu çukurların rastgele kazılmadığını; aksine insanların rahatça dolaşabileceği koridorlarla ayrılmış, belirli bloklar ve sayılabilir matematiksel düzenlerle organize edilmiş devasa bir sosyal altyapı olduğunu ortaya koydu.

EXEL TABLOSU GİBİ KULLANIYORLAR

Araştırmacılar, bu yapının antik İnka medeniyetinin ipler ve düğümler aracılığıyla kayıt tuttuğu ünlü "quipu" muhasebe sisteminin toprağa kazınmış bir versiyonu olduğunu düşünüyor.

Yani para biriminin veya yazının olmadığı bir dönemde yerli halk, bu dağ yamacını adeta devasa bir "açık hava Excel tablosu" gibi kullanarak malları gruplandırıyor, vergileri hesaplıyor ve stok takibi yapıyordu.

Bu çarpıcı hipotezi destekleyen en somut kanıt ise deliklerin içinden alınan toprak kalıntılarından geldi.

Bölgenin kurak ikliminde yetişmesi imkansız olan mısır, pamuk, biber ve kabak gibi tarım ürünlerinin mikroskobik izlerine rastlanması, bu malzemelerin farklı coğrafyalardan ticaret ve sayım amacıyla buraya getirildiğini kesinleştirdi.

STRATEJİK BİR PAZARDI

İnka İmparatorluğu öncesinde bölgede hüküm süren ve ticaret ağlarıyla tanınan Chincha Krallığı dönemine ait olduğu tahmin edilen bu alan, farklı bölgelerden gelen çiftçilerin, balıkçıların ve lama kervanlarının buluştuğu stratejik bir yerli pazarıydı.

Bilim insanları, dünyada bir benzeri daha bulunmayan bu yapının kesin işlevini araştırmaya devam etse de Sierpe Dağı, antik toplumların kağıt, metal para veya alfabe kullanmadan da doğayı muazzam bir ekonomik yönetim aracına dönüştürebilecek idari bir zekaya sahip olduğunu kanıtlıyor.