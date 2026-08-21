Missouri eyaletindeki St. Francois Dağları'nda 225 dönümlük arazi üzerine kurulu yeraltı evi, herhangi bir mimari destek alınmadan tamamlanan yapısıyla dikkat çekiyor. Eski ABD Hava Kuvvetleri personeli ve maden mühendisi Conway tarafından tasarlanan konut, 30 santimetre kalınlığındaki güçlendirilmiş beton tabakası ve üzerini kaplayan toprak örtüsüyle yarım asırdır varlığını sürdürüyor.

DOĞAL İKLİMLENDİRME VE HAVALANDIRMA SİSTEMİ

Yapının öne çıkan özellikleri arasında, inşaat aşamasında entegre edilen doğal havalandırma mekanizması yer alıyor. Evin birkaç metre uzağındaki şafttan çekilen hava, toprak altındaki kanallardan geçirilerek iç mekanlara ulaştırılıyor. Bu yöntemle toprak kütlesi termal düzenleyici görevi görerek gelen havayı yazın soğutuyor, kışın ise ısıtıyor. Böylece geleneksel ısıtma ve soğutma sistemlerine ihtiyaç duyulmuyor.

ASKERİ VE ENDÜSTRİYEL GEÇMİŞİN İZLERİ

Conway'in Titan II füze silolarındaki görevi ve kurşun madenciliği sektöründeki mühendislik geçmişi, evin mimari detaylarına doğrudan yansıdı. Mağara girişini andıran dev cam duvarlı yapıda; ağır meşe kirişler, beton kolonlar ve madenci fenerleri kullanıldı.

225 dönümlük arazide yeraltı evinin yanı sıra Conway tarafından alana taşınan 26 tonluk bir demiryolu vagonu ve uçak motoru kullanılarak imal edilen ev yapımı bir hovercraft da bulunuyor.

Mühendis Conway'in 2018 yılında yaşamını yitirmesinin ardından arazinin ve yeraltı evinin bakımını oğlu Zane Conway üstlendi. 50 yıllık yapının oda oda restore edilerek koruma altına alındığı aktarıldı.