TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Elazığspor ile Vanspor arasındaki karşılaşma, sportmenlik dışı davranışlar ve skandal açıklamalarla gündeme otururken, "Gömeceğiz bunları sahaya" şeklindeki anons büyük tepki çekmişti.
Yarıda kalan maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntülerde söz konusu o anonsu Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın yaptığı ortaya çıktı.
Vanspor'un ilk maçı 4-1 kazanmasının ardından Elazığ'da oynanan rövanş mücadelesi sahada ve tribünlerdeki olaylarla çığırından çıktı.
'GÖMECEĞİZ BUNLARI SAHAYA'
Maçın 23. dakikasında Elazığspor'un attığı golün ardından saha kenarına gelen Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın mikrofonu eline alarak "Arkadaşlar takımımızı destekleyelim. İstediklerini yapıyorlar. Sadece takımımızı destekleyelim. Gömeceğiz bunları sahaya!" şeklindeki söylemi büyük yankı uyandırdı.
MAÇ TATİL EDİLDİ
Karşılaşmanın 56. dakikasında Elazığ tribünlerinden atılan sert bir cisim yardımcı hakeme isabet etti. Hakem Ümit Öztürk, yaşanan bu olayların ardından maçı tatil ederek takımları soyunma odasına gönderdi.