Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Alanyum AVM'deki bir içecek işletmesinin, buzsuz talep edilen içecekler için müşterilerden 20 TL ek ücret alması üzerine inceleme başlatıldı. İşletmenin camına asılan duyuruda, buz kullanılmayan içeceklerde daha fazla ürün kullanıldığı gerekçesiyle fiyat farkı uygulandığı belirtildi.
Bu uygulamanın sosyal medyada tepki çekmesi ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, Antalya İl Müdürlüğü ve ilçe zabıta ekiplerinin koordinasyonuyla 2 Haziran 2026 tarihinde söz konusu işletmede denetim gerçekleştirildiğini açıkladı. Kaplan, yapılan denetimlerde tespit edilen hususlara ilişkin idari sürecin başlatıldığını ve mevzuat çerçevesinde gerekli yasal işlemlerin uygulandığını bildirdi.