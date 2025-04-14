Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından başlayan normal doğum teşviklerine ilişkin kampanyalar, spor alanlarına da yansımaya başladı. Son olarak Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Sivasspor’un, Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesinde sahaya "Doğal olan normal doğum" yazılı bir pankartla çıkması kamuoyunda tartışma yarattı.

Söz konusu pankart sosyal medyada geniş yankı bulurken, birçok kadın örgütü ve kadın siyasetçi uygulamaya tepki gösterdi. Tepkilerde, doğum yönteminin bireysel bir tercih olduğu ve bu tercihin kamuya açık etkinliklerde yönlendirici şekilde sunulmasının yanlış olduğu vurgulandı.

Söz konusu tepkilerin sorulduğu Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise yaptığı açıklamayla pes dedirtti.

"MAÇA SADECE ERKEKLER Mİ GELİYOR?"

Memişoğlu, Çankaya Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen aşı programı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sivassporlu futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi sahaya çıkarken taşıdıkları, "Doğal olan normal doğum" mesajına, hem kadınlardan hem de sağlık örgütlerinden gelen tepkilerin sorulması üzerine Bakan Memişoğlu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" dedi.