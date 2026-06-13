Konya'nın Bozkır ilçesinde İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 yaş Kur’an kursu yılsonu mezuniyet programı, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından eleştirilerin hedefi oldu. Etkinlikte kadın bir görevlinin yüzünün dijital olarak gizlenmesi ve okul öncesi yaştaki çocuklara temsili Kâbe tavafı yaptırılması kamuoyunda tartışma yarattı.

KADIN GÖREVLİNİN YÜZÜ BULANIKLAŞTIRILDI

Bozkır İlçe Müftülüğü'nün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflarda, programa katılan erkek yöneticilerin ve çocukların yüzlerinin açık şekilde yer aldığı görüldü. Aynı karelerde bulunan kadın bir görevlinin yüzünün ise dijital yöntemlerle bulanıklaştırıldığı dikkat çekti. Söz konusu uygulama sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirildi. Kullanıcılar, erkeklerin ve çocukların yüzleri görünür durumdayken kadın görevlinin yüzünün gizlenmesini ayrımcı bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

ÇOCUK ŞİDDETİ İDDİALARIYLA GÜNDEME GELEN DERNEK DE PROGRAMDAYDI

Tartışmaları büyüten bir diğer unsur ise etkinliğin paydaşları arasında Bozkır İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği'nin (BİMDER) de yer alması oldu. BİMDER, daha önce bir öğrenci yurdunda bir çocuğun darbedildiğini gösteren görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından gündeme gelmişti. Çocuk şiddeti iddialarıyla ilgili tartışmalar sürerken, derneğin müftülük tarafından düzenlenen programda yer alması dikkat çekti.

4-6 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARA TEMSİLİ TAVAF

Programda yer alan etkinliklerden biri de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşılan görüntülerde, 4-6 yaş grubundaki çocukların ilahiler eşliğinde hazırlanan temsili Kâbe maketinin etrafında yürüdükleri görüldü.