Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Sümer Mahallesi’nde bulunan bir sağlık ocağı önünde çekilen görüntüler kamuda israfı gözler önü serdi.

BİNLERCE ÜRÜN ÇÖPE ATILDI

Sümer Mahallesi’nde bulunan bir sağlık ocağı önünde bir yurttaş tarafından kaydedilen görüntülerde kutu içerisinde eldivenler, maskeler, ilk yardım malzemeleri ve acil durum çağrı butonları gibi çeşitli tıbbi ürünlerin çöpe atıldığı görüldü. Görüntüleri kaydeden kadın, "Geçen sefer sağlık ocağına geldik, bir tane maske vermediler. Yardıma ihtiyacı olan insanların hiçbirine dağıtmıyorlar, hepsini çöpe atıyorlar" dedi.

İYİ PARTİLİ TÜRKOĞLU’NDAN TEPKİ

Binlerce tıbbi malzemenin çöpe atılmasına İYİ Parti Burssa Milletvekili Selçuk Türkoğlu tepki gösterdi. Türkoğlu, şunları söyledi:

*Bakın burası Kahramanmaraş Sümer Mahallesi Sağlık Ocağı’nın tam önü…Ama aslında burası gerçekten utanılacak bir manzaranın adresi. Bu çöp yığınlarının içinde ne var biliyor musunuz? Kullanılmamış koruma maskeleri, hijyen eldivenleri, acil durum çağrı butonları, tıbbi sarf malzemeler...

*Hepsi yepyeni. Hepsi işe yarar. Hepsinin ambalajı daha hiç açılmamış! Ama maalesef hepsi çöpte ve gelişi güzel etrafa atılıp saçılmış vaziyette! Ve ne acı ki aynı sağlık ocağında, maske isteyen bir vatandaşa ‘yok’ deniyor. Bu sadece israf değil. Bu sadece ihmal değil.

*Bu, bu ülkeye ihanettir. Çünkü o çöpe atılan her malzeme, bu milletin vergisiyle alınıyor. Çünkü o çöpte yatan her şey, bir başka şehirde bir çocuğumuzun, bir insanımızın, ihtiyaç sahibi bir vatandaşımızın hayatını koruyabilirdi.

*Ve oradan geçen insanlar, çöpte çürüyen maskelere, yok denilen hizmetlere, bu insanlık dışı gerçekten çok kötü bir manzaraya tanıklık ediyorlar. Şimdi soruyorum: Kim sahip çıkacak bu ülkenin milli servetine? Kim hesap soracak bu savurganlığa, bu duyarsızlığa? Kamu malı dedikleri şey, hepimizin ortak emeği değil mi?

*Ama bu ülkede kamu vicdanı da, işte böyle örseleniyor! Deprem acısı yaşamış, sağlık malzemesi sıkıntısı çekmiş Kahramanmaraş’ta bir sağlık ocağı bile bu kadar savurgansa; Kim bilir 81 ilde neler yaşanıyor? Bu bir sistem sorunudur. Bu, denetimsizlik, umursamazlık ve en çok da bu memlekete olan aidiyet eksikliği sorunudur.

*Bu toprakları vatan bilen herkes şunu sormalı: ‘Benim emeğim, benim hakkım, benim vergim, benim param neden çöpe atılıyor?’ Dostlar; Bütün bunları görmek, sormak, takip etmek zorundayız. Çünkü bu memleket bizim ve bizim olanı korumak da bizim görevimiz.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

Gelen tepkilerin ardından Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, çöpte bulunan maskelerin, Aile Sağlığı Merkezi’nde saklanırken yaşanan su teması nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini, ayrıca cihazların da işlevini yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Usulüne uygun olarak imha edilmesi gereken bu malzemeler bina yakınındaki çöp konteynerine bırakıldığı için istenmeyen görüntüler ortaya çıkmıştır” ifadelerine yer verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında ayrıca konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da kaydedildi.