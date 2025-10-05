Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın, 7 Ekim’de İstanbul Ataköy Marina’da vereceği konser iptal edildi.

Williams’ın İstanbul’a gelerek sahneye çıkması planlanıyordu. Ancak sosyal medyada, sanatçının “Siyonist” olduğu iddiaları üzerine tepkilerin çoğalması üzerine konser, güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği belirtildi.

EŞİ TÜRK KÖKENLİ YAHUDİ

Williams, 2010 yılında Türk asıllı oyuncu Ayda Field ile evlendi. Ayda Field’ın babası Haldun Evecan Türk kökenli, annesi Gwen Field ise Yahudi.

Ünlü sanatçının Türk kökenli eşi Ayda Field Türkiye'ye özel bir ilgi duyuyordu. Daha öncede İstanbul'da konser veren Williams'ın eşinin annesi Gwen Field’ın Yahudi olması, bu konserin iptal edilmesine yol açan nedenlerden biri oldu.

WİLLİAMS KATOLİK AİLEDE BÜYÜDÜ

13 Şubat 1974’te İngiltere’nin Stoke-on-Trent kentinde doğan Robbie Williams, Katolik bir ailede büyüdü. Annesi Janet Williams ve babası Peter Williams Katolik kökenliydi. Babası ayrıca sahne adı “Pete Conway” ile bir eğlence sanatçısı olarak biliniyor.