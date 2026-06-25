MEB, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında ilkokul 1 ve 2. sınıflarda geleneksel karne uygulamasını kaldırarak "Öğrenci Gelişim Raporu" sistemine geçmişti. Ancak geçen yıl dağıtılan raporlarda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına, İstiklal Marşı'na ve bazı resmi sembollere yer verilmemesi kamuoyunda geniş tartışmalara neden olmuştu.

TEPKİLERİN ARDINDAN DEĞİŞİKLİK

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetci'nin haberine göre; Bu yıl öğrencilere dağıtılan gelişim raporlarında Atatürk görselinin yeniden yer aldığı görüldü. Böylece geçen yıl kamuoyunda tartışma yaratan uygulamadan geri adım atıldığı yorumları yapıldı.

Öğretmenler ve veliler, Atatürk'ün yeniden raporlarda yer almasını olumlu karşılarken, eğitim belgelerinde ortak milli değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

GEÇEN YIL TARTIŞMA YARATMIŞTI

2025-2026 eğitim öğretim yılında dağıtılan gelişim raporlarında Atatürk görselinin bulunmaması üzerine çok sayıda eğitimci ve veli sosyal medya üzerinden tepki göstermiş, bazı öğretmenler öğrencilere verilen raporlara Atatürk fotoğrafı ve Cumhuriyet değerlerine ilişkin ek sayfalar hazırlamıştı.

Bu yıl yapılan düzenlemeyle birlikte Atatürk'ün yeniden gelişim raporlarında yer alması, geçen yılki tartışmaların ardından atılan bir adım olarak değerlendirildi.