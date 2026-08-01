FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun tepki çeken 'FIFA Forward Enterprise' projesi iptal edildi… Infantino, "Amacımız her zaman birleşmek ve gelişmek oldu ve olmaya devam edecek. Sonuç olarak, bu öneri hayata geçirilmeyecek." dedi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"FFE projesinin amacı, dünya çapındaki FIFA Üye Federasyonlarımızı ve sporumuzu, özellikle desteğe en çok ihtiyaç duyan ülkelerde daha da güçlendirmek için bir zemin hazırlamaktı. En başından beri de belirttiğimiz gibi, bu ancak FIFA üyesi federasyonlarının çoğunluğunun desteği olması ve federasyonlar, FIFA Konseyi, konfederasyonlar ile diğer paydaşlarla yürütülecek bir istişare sürecine bağlı kalınması şartıyla hayata geçirilecekti.

Tüm görüşleri dikkatle dinledikten sonra, destek seviyesi ne olursa olsun projenin başlangıçta belirlenen hedef açısından artık çıkarımıza olmayan ölçüde bölünmelere yol açtığı netleşmiştir. Amacımız her zaman futbolu birleştirmek ve geliştirmekti; bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.

Bu nedenle söz konusu teklif hayata geçirilmeyecektir. Bundan sonraki süreçte niyetim, önümüzdeki günler ve haftalarda oyunumuzun ortak çıkarları doğrultusunda tüm ilgili tarafları yeniden bir araya getirmek ve özellikle desteğe en çok ihtiyaç duyan ülkelerde futbolu geliştirmeye devam etmektir."