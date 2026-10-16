ABD Başkanı Donald Trump, Fort Hood Üssü'nde 13 askeri öldürmekten ölüm cezasına çarptırılan eski ordu psikiyatristi Nidal Hasan'ın kurşuna dizilerek infaz edilmesinin canlı yayınlanması planlarını iptal etti.

Daha önce infaz görüntülerinin yayımlanmasını onayladığını belirten Trump, kamuoyunda ve dünya genelinde yükselen eleştirilerin ardından Perşembe günü yaptığı açıklamada, "çok iyi niyetli birçok insanın onun ölümünü izlemek istemeyeceğini" kaydetti.

İnfazın planlandığı üzere kurşuna dizilerek uygulanacağını belirten Trump, "Bence idamın canlı yayınlanması, dünyanın Amerika'nın Hasan gibi teröristler ve alçaklarla nasıl başa çıktığını görmesi açısından güçlü bir caydırıcı olabilirdi" dedi

Trump, "Planlandığı gibi kurşuna dizilerek idam edilecek ama canlı yayınlanmayacak" ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ OLDU

Pentagon'un geçen hafta Hasan'ın 3 Aralık 2026 tarihinde kurşuna dizilerek idam edileceğini ve bu sürecin canlı yayımlanacağını duyurması, uluslararası alanda ve insan hakları örgütleri nezdinde tepkilere yol açmıştı.

Birleşmiş Milletler söz konusu girişimi "iğrenç" olarak nitelendirdi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth infazın internetten yayımlanması kararını savunarak "İnsanların bu tür şeylerin ciddi sonuçları olduğunu anlamaları gerekiyor" açıklamasında bulunmuştu.

Buna karşın ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, uygulamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda şüphe duyduğunu ve yayını izlemeyeceğini bildirmişti.

'YETER Kİ ÖLSÜN'

Eleştirilerin artması üzerine Trump, canlı yayın planını "kesinlikle" onayladığını fakat Pentagon'un halen "karar verme aşamasında" olduğunu dile getirmiş, ardından "Nasıl öleceği umurumda değil, yeter ki ölsün, bence idam cezası onun için çok uygun bir ölüm şekli" değerlendirmesini yapmıştı.

Trump ayrıca, kurbanların ailelerinin istemeleri halinde infazı bizzat yerinde izleyebileceklerini belirterek "ADALETİ görmeye hak kazanıyorlar!" dedi.

Geçtiğimiz yıl 17 ülkede 2700'den fazla idam gerçekleşirken bunlardan sadece ikisinin halka açık yapıldığı, Uluslararası Af Örgütü verilerine göre 2025 yılında İran'da 11, Afganistan'da ise altı kamuya açık infaz kaydedildiği aktarıldı.