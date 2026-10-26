Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS’un Beşiktaş-Kocaelispor maçı için kullandığı kameralardan birinin 2006 yılında piyasaya çıktığı iddia edilmişti.
Yaklaşık 20 yıllık bir teknolojiye ait olduğu belirtilen kameranın Süper Lig yayınlarında kullanılması taraftarın tepkisini çekmişti.
YAYINCI KURULUŞTAN FLAŞ HAMLE!
Yayıncı kuruluş, taraftarın tepkisi sonrası flaş bir hamle yaptı. Beşiktaş Stadyumu’nda kullanılan 20 yıllık kamera, gelen tepkilerin ardından 8 yıllık 4K kamera ile değiştirildi.
Değiştirilen kamera, Süper Lig’in 9. haftasında oynanan Beşiktaş-Başakşehir maçında kullanıldı.