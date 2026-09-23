En yakın arkadaşlarının dahi tepki gösterdiği öne sürülen evliliğin ardından Miro Gerede Erkaya ile İlayda Eltemur, New York'a yerleşmişti. Çift, evliliklerinden sonra uzun süre magazin gündeminde görünmezken Kapadokya'da düzenlenen özel bir davete katıldı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre çift, Kapadokya'da ortaya çıkmadan yaklaşık bir ay önce İstanbul'a gelmiş. Ayrıca Kapadokya tatillerinin bir bölümüne anne Bennu Gerede de eşlik etti.

MİRO DİZİ GÖRÜŞMELERİ YAPIYOR

Oyuncu olmak isteyen Miro Gerede Erkaya'nın New York'ta bulunan American Academy of Dramatic Arts'ta oyunculuk eğitimi aldığı belirtildi. Türkiye'ye gelişinin nedeninin de oyunculuk kariyeri olduğu öğrenildi.

Miro'nun İstanbul'da çeşitli dizi görüşmeleri yaptığı, rol alması halinde İstanbul'da kalacağı, istediği projeyi bulamaması durumunda ise New York'a döneceği aktarıldı.

EVLİLİKLERİ YAKIN ARKADAŞLIĞI BİTİRDİ

Miro Gerede Erkaya ile İlayda Eltemur'un evliliği, yalnızca sürpriz olmasıyla değil, Eltemur'un Miro'nun çocukluk arkadaşı Rafael Cemo Çetin'in eski sevgilisi olmasıyla da çok konuşulmuştu.

Yıllara dayanan dostluğun bu evliliğin ardından sona erdiği belirtilirken, Miro ile İlayda'nın yakın çevresinden de tepki gördüğü öne sürülmüştü.