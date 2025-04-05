Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Sanatçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostlar, ülkemizde malum medyanın çarpıtmalarına artık halk olarak alışmış olduğumuza eminim. Lütfen bu aldatmalara ve çarpıtmalara rağbet etmeyiniz. Bizlerin kimler olduğunu, düşüncelerimizin neler olduğunu, neyi arzu ettiğimizi en iyi bilenler sizlersiniz."

Gökhan Özoğuz, Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının en kısa sürede serbest bırakılmasını dileyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem Bey ve arkadaşlarının en kısa zamanda 299 öğrencimizle birlikte evlerine dönmesini, ülkemizdeki hak, hukuk ve adaletin yerini bulmasını umut ediyorum."

Paylaşımına "#HakHukukAdalet" etiketiyle son veren Özoğuz’un sözleri, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.