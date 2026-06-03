Gazeteci - Yazar Necdet Saraç, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptal edilmesini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesini geçtiğimiz hafta katıldığı televizyon programında eleştirmişti.

'SİNDİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'

"Mutlak Butlan kararı çok net siyasi bir karardır, iktidarın arzuladığı bir karardır ve bu arzunun arka planında mümkün olduğu kadar CHP içindeki tartışmayı derinleştirmek vardır" diyen Saraç, "İktidar uzunca bir süredir, en azından 2023 seçimlerinden bu yana muhalefet bloğunu bir biçimde bölmeye ve parçalamaya çalışıyor. Bu noktada hamleler yapıyor. Bu nedenle de AKP karşısında gerçek bir muhalefet istemiyor. Gerçek bir muhalefet karşısında AKP'nin kaybedeceğini söylemek kahin olmayı gerektirmiyor. CHP'lilerin polisle karşı karşıya gelmesinin kabul edilebilmesi, sindirilebilmesi mümkün değil gerçekten" ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN YARDIMCISI OLDU

Aynı Saraç, dün açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'A Takımı'nda yer aldı. Saraç, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Listede Saraç'ın adını görenler büyük tepki gösterip, 1 hafta önceki konuşmasını hatırlattı. Saraç da X hesabından yaptığı açıklamada, "CHP içinde bulunduğu süreçten ancak bir ve beraber durarak çıkar. İktidarın hesabını terse çevirmek için sağduyuya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aslolan partide iktidar değil, ülkede iktidardır' dedim. Böyle düşündüğüm için CHP MYK’da görev aldım" şeklinde kendini savundu.

'SONUCU BEĞENMİYORUM AMA...'

Saraç'ın açıklamasını tamamı şöyle: