YENİ Parti Milletvekili Gökan Zeybek, fon krizinde Tera ile Adil Varlık arasındaki para trafiğinin açıklanmasını istedi. Zeybek’in gündeme getirdiği işleme göre, bonoyu Adil Varlık çıkardı, ihracı Tera Yatırım organize etti, bononun tamamı ise üç gün sonra Tera Portföy’ün yönettiği fonda görüldü. Zeybek duruma, “Hani diyoruz ya ‘SPK da biliyor, görüyor. Borsa İstanbul da biliyor, görüyor.’ Çok yazık, çok. Yılların araştırılması lazım, yılların. Yetimin, yoksulun, garip gurebanın hakkı için soruyoruz. Tera-Adil Varlık dosyası… Ortada öyle bir tezgah var ki tam anlamıyla kendileri pişirmiş, kendileri yemiş” diyerek tepki gösterdi.

Gökan Zeybek

Zeybek’in aktardığına göre Adil Varlık, piyasadan borçlanmak amacıyla bono çıkardı. 2 Ekim 2025’te Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ihracın belgeleri 16 Ekim’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı, satış ise 20 Ekim’de gerçekleşti. Ancak Zeybek’in dikkat çektiği asıl nokta bundan üç gün sonra yaşandı.

BONONUN TAMAMI FONDA

Zeybek’e göre 23 Ekim 2025’te, Adil Varlık’ın çıkardığı borçlanma aracının tamamı Tera Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonunun portföyünde görüldü. Zeybek, bu tabloyu Tera grubunun üç ayrı pozisyonu üzerinden sorguladı: Adil Varlık bonoyu çıkaran şirket, Tera Yatırım ihracı organize eden kurum, Tera Portföy ise yatırım fonunu yöneten şirket. Böylece yatırımcıların parasının bulunduğu fondan, Adil Varlık’ın çıkardığı borçlanma aracına yatırım yapıldığı iddiası gündeme geldi. Zeybek, “Küçük yatırımcının parası kimlerin çıkarı ve çarkı için kullanıldı” diye sorarak işlemin bütün ayrıntılarının açıklanmasını istedi.

Emre Tezmen

5 şirketi SÖZCÜ yazmıştı

Merkezinde Adil Varlık Yönetim AŞ’nin ve Adil Katılım Bankası’nın olduğu finans sektöründe faaliyet gösteren 5 şirketi SÖZCÜ yazmıştı. Bu 5 şirketin yönetiminde aynı isimler dönüyor: AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı, onun ortağı Ali Emre Ballı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru- mu eski Başkan Yardımcısı Murat Yönaç.

3 Ekim 2026

Şirketler zincirine dikkat çekti

- Gökan Zeybek ayrıca Adil Varlık’ın sahibinin farklı şirketlerdeki ortaklık ve sermaye hareketlerinin de araştırılması gerektiğini savundu. Ticaret sicil kayıtlarına dikkat çeken Zeybek, söz konusu şirketlerden birinde sermayenin bir yıl içinde 50 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldığını söyledi. Bu artışın resmi raporun bir bölümünde ‘iç kaynaklardan’, nakit akış tablosunda ise ‘ortaktan nakit girişi’ olarak gösterildiğini belirten Zeybek, belgeler arasında çelişki bulunduğunu ileri sürdü. Zeybek, Tera-Adil Varlık ilişkisi ile para hareketlerinin ayrıntılı biçimde açıklanmasını istedi.