Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Tera Yatırım Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilen "TRFTRYBE2614 ISIN" kodlu özel sektör borçlanma aracının 5 Ekim 2026 tarihli itfa ve kupon ödemesinin gerçekleştirilemediğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

MKK'nın bildiriminde, ödemenin ihraççı kuruluş tarafından gerekli tutarın aktarılmaması nedeniyle MKK aracılığıyla gerçekleştirilemediği belirtildi.

6 MİLYAR TL'LİK ÖDEME GERÇEKLEŞMEDİ

Tera Yatırım Bankası'nın 30 Haziran 2026'da konsolide olmayan finansal tablo dipnotlarında yer alan bilgilere göre, ödemesi gerçekleştirilemeyen borçlanma aracı 6 Nisan 2026 tarihinde ihraç edilen 182 gün vadeli finansman bonosundan oluşuyor.

Nitelikli yatırımcılara satılan bononun nominal büyüklüğü 5 milyar lira, yıllık basit faiz oranı ise yüzde 42 olarak belirlendi. Bononun vadesi 5 Ekim 2026'da doldu.

182 günlük dönem için uygulanan faiz oranı yüzde 20,94247 olarak hesaplandı. Buna göre 5 milyar liralık anapara için yaklaşık 1 milyar 47 milyon lira faiz ödemesi öngörüldü.

Anapara ve faiz toplamında vade tarihinde yapılması gereken ödemenin yaklaşık 6,05 milyar lira olduğu hesaplandı.

Böylece Tera Yatırım Bankası'nın söz konusu finansman bonosuna ilişkin yaklaşık 5 milyar lira anapara ve 1,05 milyar lira faiz olmak üzere toplam 6,05 milyar liralık ödemesi gerçekleştirilememiş oldu.