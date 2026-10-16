455 binden fazla mağdur yaratan fon krizinde Tera Portföy’ün Birinci Serbest Fonu’nun (TLY), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı olmadan TEFAS’a açıldığı ortaya çıktı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, komisyonda yaptığı konuşmada Tera’nın fonunu gündeme getirirken SPK İkinci Başkanı Ahmet Aksu da TLY fonunun SPK onayı olmadan TEFAS’a açıldığını bir ay sonra tespit ettiklerini itiraf etti. Tasfiye edilecek fonlara ilişkin düzenleyici kurumların yetkililerinin TBMM’deki açıklamaları,

yeni skandalların ortaya çık-

masıyla sonuçlandı.

Erhan Usta, fonun 7 Temmuz 2025 tarihinde gerekli SPK onayı alınmadan TEFAS'a açıldığını söyleyerek “SPK onayı aranmadan Takasbank nasıl bir fonu sisteme alabilir” diye sordu.

4 MİLYON LİRALIK CEZA

SPK İkinci Başkanı Ahmet Aksu ise söz konusu işlemin Kurul onayı olmadan gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini doğruladı. Aksu, tespit edildikten bir ay sonra bu fonun TEFAS'a kapatıldığını ve şirkete ceza kesildiğini söyledi.

Usta, fonun yaygın şekilde satılmaya başladıktan sonra, başlangıçta 161 olan yatırımcı sayısının 111 bine yükseldiğini ve fon büyüklüğünün 268 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Usta, komisyonda TLY fonunda 168 milyar liralık ‘vurgun’ yapılmasına rağmen SPK’nın Tera’ya 11 ay sonra 4 milyon liralık ceza kesmesini eleştirdi.

10 ayda fonlar 3’e katlandı

TBMM’de fonlara ilişkin 2025’ten bu yana uyarılar gelmesine rağmen denetleyici kurumların etkin bir önlem almaması eleştirildi. İYİ Partili Erhan Usta, fonlara müdahale edilmeyen 8-10 aylık süreçte tasfiye edilecek fon büyüklüğünün 297 milyar liradan 822 milyar liraya çıkarak katlandığı söyledi.