Türkiye gündemini sarsan fon soruşturmasında Tera TLY fonuna ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

Mynet'te yer alan habere göre, MASAK raporunda fonun başlangıcında dokuz kişi ile Tera Yatırım ve Tera Portföy'ün yer aldığı görüldü.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Rapordaki verilere göre fondaki ilk dönemin yatırımcılar arasında Akif Dağdelen, Ali Yürüdü, Dilara Tezmen, Ethem Umut Beytorun, İhsan Çimen, Sinan Tezmen, Türker Vancı, Uğur Sungar ve Ümit Aydın yer aldı.

ASLAN PAYI TERA'DA

Fonun açık ara en büyük yatırımcısı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak kayıtlara geçti.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yüzde 76,20 pay ve 9.598.197 bakiye, Tera Portföy Yönetimi A.Ş. ise yüzde 23,18 pay ve 2.920.391 bakiye ile yer aldı. Böylece iki Tera şirketinin fondaki toplam payı yüzde 99,38’e ulaştı.

TEZMEN AİLESİNDEN DE İSİMLER VAR

MASAK raporundaki yatırımcı listesinde dikkat çeken başka isimler de yer aldı.

Raporda Emre Tezmen’in çocukları olduğu belirtilen Dilara Tezmen ve Sinan Tezmen de fon yatırımcıları arasında gösterildi.

Dilara Tezmen’in yüzde 0,14 pay karşılığında 17.080, Sinan Tezmen’in ise yüzde 0,07 pay karşılığında 8.540 bakiyeye sahip olduğu kaydedildi.

Fondaki ilk dönem pay oranları şöyle: