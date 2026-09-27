Sermaye piyasalarında çalkantıya neden olan 'fon krizi' sonrası yeni gözaltılar devam ediyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.



Bu sabah, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel yakalanarak gözaltına alındı. Özel, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.







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