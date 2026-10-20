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Kim derdi ki Afyon Odak gazetesinin Ankara muhabiri birkaç yıl sonra en az yarım milyon insanın dolandırıldığı fon skandalının başrolünde olacak?

Tera Portföy’ün Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’den söz ediyorum.

Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın fiilen yardımcılık görevi verdiği Özel, bütün başarı hikayesini AK Parti’de kurduğu bağlantılara borçlu.

Yoksa asgari ücret karşılığında Afyon Odak gazetesine ekonomi haberleri geçen genç bir muhabirin harcı değil, milyarlarca TL’yi yönetip yüzbinlerce yatırımcıyı batırmak.

15 YILDA SINIF ATLADI

Özel, nüfus kaydına göre, 15 Temmuz 1990’da dünyaya gelmiş.

Gümüşhane Şiran nüfusuna kayıtlı.

Dar gelirli bir ailenin oğlu.

Kırıkkale Üniversitesi Keskin Meslek Yüksek Okulu’nda Yerel Yönetimler Bölümü’nü bitirmiş, İngiltere’de adı bilinmeyen bir üniversiteden mezun olmuş.

Mesaisini AK Parti çevrelerinde geçirmiş.

AK Partililer Özel’i üçü bir arada kahve içtiği yokluk zamanlarından biliyor.

Özel’in sınıf atlama başarısını sigorta kaydından görebiliyoruz.

Sigorta giriş tarihi, 2008.

Serkan İnşaat Taahhüt Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin şantiyelerinde 2012’ye kadar çalışmış görünüyor.

Bir yıl sonra TRT’ye taşeron olarak hizmet veren iki şirkette prodüksiyon amiri olarak çalışıyor.

2014’te Kurgu Prodüksiyon’da işe giriyor.

YEREL GAZETEDE MUHABİR

2016’da Afyonspor eski Başkanı Nadir Güzbey’e ait Odak gazetesinde Ankara muhabiri oluyor.

Ağırlıklı ekonomi haberleri gönderiyor.

Gazete yetkilileri bana şu bilgileri verdi:

“Özel’i bazı programlara yolladık. Güzel haberler gönderdi, yayınladık. Meclisten kart alması için sigortasını yaptık. Gazeteci kimliği kazandı. İş takipçiliği yapardı. AK Partiyle bağlantıları güçlüydü.”

Özel’i nasıl hatırladıklarını sordum.

Dediler ki:

“Tera’da iş yapacak kapasitesi kesinlikle yok.”

Özel’in dönemin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e yakın olduğunu iddia ettiler.

Çelik’i aradım.

“Tanıyorum” dedi ve şunları söyledi:

“Gariban bir çocuktu ama 5-6 senedir bilmiyorum. Ne ticari ne siyasi ilişkim oldu.”

Hangi vesileyle tanıştıklarını sordum.

“Partiye gelip giderdi. Partide yüzlerce insanla iletişimi vardır. Herkesle görüşürdü. Girişkendi. Her kapıyı çalardı. Hafızamda, maddi durumu iyi olmayan, Anadolu’dan gelmiş, tutunmaya çalışan bir çocuk diye kalmış.”

Özel, bu girişkenliğini yalnızca siyasi hayatında değil, duygusal ilişkilerinde de göstermiş.

Kamu ihaleleri alan Çelikler Holding’in sahibi Fadli Çelik’in kızıyla 2019’da evlenmiş.

2023’te kayınpederine ait olan Kütahya’nın yerel televizyonu Kanal 43’ün kadrosunda yönetmen olarak işe girmiş. Bu kanalın adı, Çelikler Holding tarafından satın alındıktan sonra Türk Haber TV olarak değiştirilmiş ve merkezi Ankara’ya taşınmış.

Özel, fon skandalının patladığı, 18 Eylül 2026’ya kadar bu kanalın çalışanı olarak görünüyor.

Halbuki aynı tarih aralığı içerisinde, 17 Ekim 2025’te Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı olmuştu.

Sigorta kaydında asgari ücretli bir yönetmen olarak gösterilirken, gerçekte Tera Portföy’de milyarlarca TL’yi yönetiyordu.

NOVATRA’NIN SAHİBİ

Özel’in son sigorta giriş tarihi, 19 Eylül.

Tera başta olmak üzere yedi portföy şirketi için tasfiye kararı alındıktan iki gün sonra.

Bu tarihte Novatra Varlık Yönetim’in şirket ortağı sıfatıyla sigortalı oldu.

Novatra’yı ilk kez duyuyorsunuz.

Avukat Mükremin Aydoğan’ın 2017’de Met-Ay Varlık Yönetim adıyla kurduğu şirket, 27 Mart 2026’da Özel tarafından satın alındı.

BDDK, 14 Mayıs’ta şirket devrine izin verdi.

Özel, şirket sermayesini 650 milyon TL’ye çıkardı.

Yönetimde Özel dışında iki isim var:

Miraç Ekmen ve Yusuf Yüce.

Merkezi, İstanbul’da Zorlu Center’da.

KAYYUM ATANMAMIŞ

Özel, 1 Ekim’de tutuklandı.

İfadesinde, Tera’da yapılan işlemlerden sorgulanıyor.

Ne ilginçtir ki, Tera ile bağlantısı sigorta kayıtlarında görünmüyor.

Buna karşılık sahibi olduğu Novatra’nın adı ise savcılıkta sorulmuyor. Oysa Novatra halen faal ve bu şirkete kayyum atanmış değil.

Çelik’in “Gariban bir çocuk” diye hatırladığı Özel, adresini Gölköy Mahallesi Cennet Koy Bodrum olarak beyan ediyor. Ultra lüks bir villa burası.

Maaşını 500 bin TL diye söylemiş.

Oysa sigorta kaydında 33.030 TL görünüyor.

Yani, asgari ücretli.

Yakın çevresi, parayı uçurduğu için Özel’e Elon Musk lakabını takmış.

Elon Musk’un uçan Tesla’sı gibi düşünmeyin.

Bursa İtfaiyesi’nin su basıncıyla havaya kaldırdığı, yere çakılınca paramparça olan arabaya benziyor daha çok.

Taha Çakmak, bana yalan mı söyledi?

Önceki gün Yenişafak yazdı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’in genel müdürü Taha Çakmak, fon vurgununda elde ettiği kazancı iade etti.

Fakat bu bilgi Yenişafak’ın internet baskısından uçuruldu.

Çakmak’ın şüpheli olduğunu, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada üç gün imza şartıyla bırakıldığını yazmıştım.

Çakmak, bana yaptığı açıklamada, Türkiye Hayat Emeklilik’e ait 2 milyar TL’ye yakın parayı fonda değerlendirdiğini, 100 milyon TL’nin içeride kaldığını anlatırken, şahsen para yatırmadığını söylemişti.

O halde iade ettiği para neyin nesi?

Demek ki fonlardan veya hisselerden haksız kazanç elde etmiş. Ancak bana gerçek dışı bilgi vermiş.

Çakmak’ı aradım, dönmedi.

BDDK ve Merkez Bankası’nda başkan yardımcılığı yapan, Türk Lirası’nda imzası bulunan Çakmak’ın haksız kazanç elde edip kamuoyunu yanıltması utanç sebebidir.