Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Erkan Kilimci ile Hedef Holding Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp istifa etti.

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Erkan Kilimci'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Genel Müdürlük görevlerinden bugün itibarıyla kendi isteğiyle ayrıldığı bildirildi.

Hedef Holding tarafından yapılan açıklamada ise Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Gökalp'in hakkında yürütülen hukuki süreç nedeniyle görevinden istifa ettiği aktarıldı.

Şirket açıklamasında, "İstifa Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş olup, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye atanması için ilgili süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

EMRE TEZMEN DE İSTİFA ETTİ

Tera Grubu'nun sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen de Pusula Finans Holding'deki yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıklamıştı.