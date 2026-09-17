Pusula Portföy Yönetim Kurulu Muhammed Yarız'ın tutuklanmasıyla başlayan süreçte çok sayıda fon şirketi likidite krizine girdi. Dün gün boyunca Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşlerin ardından bu sabah Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi (FTK) bir dizi önlemi hayata geçirirken, SPK tarafından 7 büyük şirkete ait 130 fondaki tüm işlemler durduruldu. Fonların tasfiyesine karar verilirken, Türkiye'nin en büyük yatırım fonlarını bünyesinde bulunduran Tera Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği öğrenildi. AYRINTILAR GELİYOR...

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