İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Tera yöneticileri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı.

‘HABERİ YOKMUŞ’

Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 9’a yükseldi. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, sosyal medya paylaşımında Emre Tezmen’in tüm suçu portföy yönetim şirketi yöneticilerine attığını yazdı. Güngör paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Fon soruşturmasında tutuklanan Tera’nın sahibi Emre Tezmen, ifadesinde bütün suçu PYŞ yöneticilerine attı. Ne fona alınan hisselerden ne onların fiyatlarının şişmesinden ne patronlarla olan pazarlıklardan ne para piyasası fonundaki parayla hisse alınmasından haberi olmuş! Hepsinin kararını PYŞ’ler vermiş! Yersek…”

ALIM-SATIM İŞLEMLERİ DURDURULDU

Soruşturmanın finans piyasalarındaki en önemli yansımalarından biri de Sermaye Piyasası Kurulu’nun 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonuna ilişkin aldığı karar oldu.

SPK; Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerinin kurucusu olduğu fonların tasfiye sürecini başlattı. Fonların alım-satım işlemleri durdurulurken, tasfiye sürecinin yürütülmesi için İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirildi.

Tasfiye kapsamındaki fonların büyüklüğünün 800 milyar lirayı aştığı, sürecin ise yaklaşık üç ay içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

TEZMEN VE 4 YÖNETİCİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturmanın son aşamasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in yanı sıra Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alındı.

Adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından beş şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, savcılığın talebi doğrultusunda 5 ismin de tutuklanmasına karar verdi.