Nane, özellikle teras, balkon ve bahçelerde saksı içinde ya da doğrudan toprağa dikildiğinde etkili olabiliyor. Bitkinin yaprakları ezildiğinde açığa çıkan mentollü aroma daha da yoğunlaştığı için, eşek arılarının yiyecek ve içeceklere yönelmesini azaltabildiği belirtiliyor.

GÜÇLÜ KOKUSU EŞEK ARILARINI UZAK TUTABİLİYOR

Araştırmalara göre eşek arıları, yönlerini büyük ölçüde koku alma duyularıyla belirliyor. Nane gibi yoğun aromaya sahip bitkiler ise bu koku algısını baskılayarak böceklerin yiyecek kaynaklarını bulmasını zorlaştırabiliyor. Bitkinin düzenli olarak budanması veya yapraklarının hafifçe ezilmesi, daha fazla doğal yağ salınmasını sağlayarak etkisini artırabiliyor.

DİĞER BİTKİLER DE ETKİLİ OLABİLİR

Nanenin yanı sıra lavanta, pelin otu, okaliptüs ve kadife çiçeği de eşek arılarını uzaklaştırmaya yardımcı olabilecek bitkiler arasında gösteriliyor. Bu bitkiler özellikle bahçe masalarının, balkonların ve terasların çevresine dikildiğinde doğal bir koruma alanı oluşturabiliyor.

Uzmanlar, bitkilerin kimyasal ilaçların yerine geçen kesin bir yöntem olmadığını, ancak doğru konumlandırıldığında ve bahçedeki temizlik kurallarıyla birlikte uygulandığında yaz aylarında eşek arılarının rahatsızlığını azaltabilecek doğal bir destek sağlayabileceğini belirtiyor.