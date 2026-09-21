Danimarka’nın Rebild bölgesinde ortaya çıkarılan hazine, Kuzey Jutland Müzeleri tarafından ülkede şimdiye kadar bulunan en büyük Viking Çağı gümüş hazinesi olarak açıklandı. Gümüş külçeler, bilezikler, sikkeler ve kırık gümüş parçalarından oluşan buluntuların yaklaşık 320’si kil bir kabın içerisinde, geri kalanı ise hemen yakınında bulundu.

TERAS YAPARKEN 18,5 KİLOLUK HAZİNEYE ULAŞTI

Mülk sahibi, yeni bir teras yapmak için bahçedeki çimleri, taşları ve çakılları temizlediği sırada gümüş parçalarıyla karşılaştı. Arkeologların incelemesi sonucunda toprak altında yaklaşık 18,5 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 700 parça ile nesneden oluşan Viking Çağı hazinesinin bulunduğu belirlendi. Müze uzmanlarına göre keşfedilen gümüş miktarı, daha önce Danimarka’da Viking Çağı’na ait bulunan en büyük gümüş hazinesinin yaklaşık 3 katına ulaştı. Hazinenin içerisinde ayrıca İskandinav inancında koruma sembolü olarak kullanılan küçük bir Thor çekici de yer aldı.

HAZİNENİN İÇİNDEN NELER ÇIKTI?

Buluntular arasında gümüş külçeler, bilezikler, sikkeler ve farklı büyüklüklerde kırılmış gümüş parçaları bulunuyor. Gümüş külçelerden birinin üzerinde Viking Çağı’nda İskandinavya’da kullanılan runik harfler tespit edildi. Yazıtın “Hutu” olabileceği ve bunun bir kişinin adı veya sahiplik işareti olabileceği değerlendiriliyor. Hazinede 899-924 yılları arasında hüküm süren Kral Edward the Elder döneminde basılmış 2 Anglo-Sakson gümüş sikkesi de bulundu. Sikkeler, hazinenin 10. yüzyılda toprağa gömülmüş olabileceğine işaret ediyor.

İSLAMİ SİKKELER DE BULUNDU

Hazinenin içerisinden İslami sikkeler de çıktı. Kuzey Jutland Müzeleri’nden Torben Sarauw, farklı bölgelerden gelen sikkelerin Viking Çağı’nda Danimarka’nın Avrupa’nın yanı sıra doğudaki uzak bölgelerle kurduğu ticari bağlantılara ilişkin bilgiler sunduğunu belirtti. Gümüş parçalarının ağırlıkları üzerinde yapılan incelemelerde külçelerin, bazı bileziklerin ve kırık parçaların belirli ağırlık gruplarına ayrılabildiği tespit edildi. Araştırmacılar bu durumun, gümüşün Viking Çağı’nda hem servet saklama hem de ödeme aracı olarak kullanılmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

HAZİNE NEDEN TOPRAĞA GÖMÜLDÜ?

Yaklaşık 1100 yıllık hazinenin neden toprağa gömüldüğü henüz belirlenemedi. Araştırmacılar hazinenin bir Viking yerleşiminin yakınında, eski bir yol üzerinde veya daha tenha bir noktada saklanmış olabileceği ihtimallerini değerlendiriyor. Yerleşim alanında büyük çaplı arkeolojik kazı yapılmasının mümkün olmadığı belirtilirken, bulunan yaklaşık 700 parça Danimarka Ulusal Müzesi’nde ayrıntılı incelemeye alınacak.