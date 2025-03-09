Lezzetiyle yemeklerde sık sık kullanılan tereyağ, aynı zamanda sağlığa yönelik faydalı özellikleriyle biliniyor.



Birçok uzman tereyağ tüketimini tavsiye etse de, ABD'de yapılan son araştırmalar, düzenli olarak tereyağ tüketen kişilerde erken yaşta ölüm riskinin arttığını ortaya çıkardı.

TEREYAĞ SEVENLERE KÖTÜ HABER



33 yıl boyunca takip edilen verilerde 221 bin kişinin sağlık sonuçları dikkate alındı. Bu zaman aralığında en fazla tereyağı tüketen kişilerin ölüm riskinin, en az tereyağı tüketenlere kıyasla yüzde 15 daha fazla olduğu tespit edildi.

Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre; çalışmayı yürüten uzmanlar, en fazla bitkisel yağ tüketen kişilerin ölüm riski, en az bitkisel yağ tüketenlere göre yüzde 16 daha düşük olduğunu açıkladı. Analizde, tereyağı yerine bitkisel yağ tüketenlerin ölüm riskinin yüzde 17 daha düşük olduğu, bu nedenle bitkisel yağ tüketiminin daha sağlıklı olduğu sonucuna varıldı.