Vücudun temel enerji kaynaklarından biri olan yağlar; beyin gelişiminden bağışıklık sistemine kadar hayati fonksiyonlarda kritik rol oynuyor. Ancak uzmanlar, her yağın aynı biyolojik etkiyi yaratmadığını vurgulayarak besleyici özellikleri ve pişirme performanslarına göre en sağlıklı yağları sıraladı. Yapılan değerlendirmelerde, tekli doymamış yağ asitleri ve antioksidan içeriği yüksek olan bitkisel yağların ilk sıralarda yer aldığı görüldü.

KALP VE DAMAR SAĞLIĞININ BİR NUMARALI DESTEKÇİSİ

Araştırmalar ve uzman görüşleri, zeytinyağının tekli doymamış yağlar açısından en zengin kaynak olduğunu doğruladı. Kalp-damar sağlığını koruma özelliğiyle listenin başında yer alan zeytinyağı, içerdiği yüksek antioksidanlar sayesinde kötü kolesterolü (LDL) düşürürken vücuttaki iltihapla mücadeleye yardımcı oluyor. Zeytinyağını, yüksek E vitamini içeriği ve cilt sağlığına katkılarıyla bilinen avokado yağı takip ediyor.

BEYİN FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Sıralamada öne çıkan diğer yağ türleri ise spesifik faydalarıyla dikkat çekiyor:

Hindistan Cevizi Yağı: Orta zincirli yağ asitleri sayesinde hızlı enerji sağladığı ve metabolizmayı hızlandırdığı belirtiliyor. Ancak doymuş yağ içeriği nedeniyle tüketiminde ölçülü olunması gerektiği uyarısı yapılıyor.

Keten Tohumu Yağı: Bitkisel Omega-3 bakımından en zengin kaynaklardan biri olarak tanımlanıyor. Isıya dayanıksız olduğu için sadece çiğ tüketilmesi öneriliyor.

Ceviz Yağı: Omega-3 ve Omega-6 dengesiyle beyin fonksiyonlarını desteklediği ve kolesterolü düzenlediği ifade ediliyor.

ANTİOKSİDAN DEPOSU

Susam yağı, E vitamini ve antioksidan zenginliğiyle tansiyonun dengelenmesine katkı sağlarken; fındık yağı tekli doymamış yağ gücüyle kalp dostu bir seçenek olarak listeye giriyor. Uzmanlar, yağ seçiminde sadece lezzetin değil, yağın asitlik derecesi ve ısıl işlem karşısındaki dayanıklılığının da sağlık parametrelerini doğrudan etkilediğini vurguluyor.