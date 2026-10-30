Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerinden olan yumurta, farklı pişirme yöntemleriyle bambaşka bir lezzete kavuşabiliyor. Genellikle tereyağı veya ayçiçeği yağıyla hazırlanan yumurtalar için bu kez farklı bir alternatif öne çıkıyor. Susam yağıyla pişirilen yumurtalar, kendine özgü aroması ve çıtır kenarlarıyla dikkat çekiyor.

Çırpılmış veya sahanda yumurta hazırlarken kullanılan yağ, yemeğin lezzetini doğrudan etkiliyor. Susam yağı ise kavrulmuş tohumları andıran aromasıyla klasik yumurta tarifine farklı bir tat kazandırıyor.

Özellikle doğru sıcaklıkta kullanıldığında yumurtanın kenarlarının çıtırlaşmasına yardımcı olurken sarısının yumuşak kalmasını sağlıyor. Üstelik bu farklılığı yakalamak için tarife çok sayıda malzeme eklemek gerekmiyor. Birkaç damla susam yağı bile yumurtanın lezzetini değiştirebiliyor.

SUSAM YAĞININ HER TÜRÜ AYNI DEĞİL

Yumurta pişirirken kullanılabilecek farklı susam yağı çeşitleri bulunuyor. Açık renkli ve kavrulmamış susam yağı daha hafif bir aromaya sahip olduğu için doğrudan pişirme sırasında tercih edilebiliyor.

Kavrulmuş susamdan elde edilen koyu renkli yağ ise daha yoğun ve fındıksı bir tada sahip. Bu nedenle özellikle yumurtaya son dokunuşu yapmak için kullanılıyor. Yoğun aroması nedeniyle birkaç damla eklemek yeterli oluyor.

ACI TAT OLUŞMAMASI İÇİN SICAKLIĞA DİKKAT

Susam yağı kullanırken en önemli noktalardan biri pişirme sıcaklığı. Özellikle kavrulmuş susam yağı yüksek ısıya maruz kaldığında karakteristik aromasını kaybedebiliyor ve acılaşabiliyor.

Bu nedenle yumurtaların orta ateşte pişirilmesi öneriliyor. Daha çıtır kenarlar isteyenler ise yumurtayı yüksek sıcaklığa dayanıklı başka bir yağda pişirip servis öncesinde üzerine birkaç damla kavrulmuş susam yağı ekleyebiliyor.

LEZZETİNİ ARTIRMAK İÇİN BU MALZEMELER EKLENEBİLİYOR

Susam yağıyla hazırlanan yumurtalara yeşil soğan, acı biber ve taze çekilmiş karabiber de eklenebiliyor. Bir miktar soya sosu ve kavrulmuş susam da bu lezzetle uyum sağlıyor.

Öte yandan soya sosunun tuzlu yapısı nedeniyle yemeğe ilave tuz eklerken ölçülü davranılması gerekiyor. Bu yöntemi ilk kez deneyecek olanların ise yoğun aromasından dolayı az miktarda susam yağı kullanması tavsiye ediliyor.