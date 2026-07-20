Mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tereyağının saklama koşulları, ürünün kalitesini ve kullanım ömrünü doğrudan etkiliyor. Toplumda yaygın bir alışkanlık olarak tereyağı doğrudan buzdolabında muhafaza edilse de uzmanlar bu yöntemin ürünün yapısına ve tadına zarar verdiğine dikkat çekti.

BUZDOLABI TEREYAĞININ KOKUSUNU VE KIVAMINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Tereyağının buzdolabında saklanması, gıdanın kendine has kremsi aromasını kaybetmesine yol açıyor. Yapısı gereği ortamdaki kokuları hızla emen tereyağı; buzdolabında bulunan soğan, sarımsak gibi baskın kokulu diğer yiyeceklerin aromasını çekerek lezzet kaybına uğruyor.

Bunun yanı sıra düşük sıcaklık, tereyağının aşırı derecede sertleşmesine neden oluyor. Taş gibi sertleşen yağın ekmeğe sürülmesi zorlaşırken, yemek ve hamur işi tariflerinde ani kullanımı da zahmetli bir hal alıyor.

DOĞRU MUHAFAZA EDİLMESİ İÇİN HAVA ALMAYAN KAPLAR KULLANILMALI

Tereyağının lezzetini ve yumuşak dokusunu koruyabilmesi için doğru saklama yöntemlerinin uygulanması önem taşıyor:

Tereyağının orijinal kağıt ambalajında bırakılması bakteri oluşumunu hızlandırabiliyor. Bu nedenle ürünün, hava sızdırmayan kapaklı özel tereyağı kutularına alınarak oda sıcaklığında saklanması öneriliyor.

Saklama alanı olarak mutfaktaki ocak, fırın gibi ısı üreten cihazlardan uzak; güneş ışığı almayan, serin ve karanlık köşeler ya da dolap içleri tercih edilmeli.

Özellikle tuzlu tereyağları oda sıcaklığında güvenle korunabiliyor ancak ürünü uzun süre muhafaza etmek isteyenlerin, tereyağını küçük porsiyonlara bölerek derin dondurucuda saklaması tavsiye ediliyor. Dondurulan tuzlu tereyağları, tazeliğini ve değerini 9 aya kadar koruyabiliyor