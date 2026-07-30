Norveç’in Stavanger kentinden İngiltere’ye giderek İran hükümetiyle bağlantılı İsveçli suç örgütü Foxtrot Şebekesi adına cinayet işlemeyi kabul eden 19 yaşındaki Johannes Kongsnes Natland, Londra'daki Old Bailey Mahkemesi'nde görülen yeniden yargılama sonucunda cinayet komplosundan suçlu bulundu.

Jüri üyelerinin 17 saat 6 dakika süren değerlendirmesinin ardından ulaşılan kararın açıklanması sırasında tepki vermeyen Natland’ın cezasının ekim ayında Yargıç Cheema-Grubb tarafından açıklanacağı ve sanığın gözaltında tutulmaya devam edeceği bildirildi.

Mahkeme kayıtlarına göre bir pizzacıda yarı zamanlı çalışan Natland, geçtiğimiz yılın mart ayında kimliği açıklanmayan bir kişiyi vurmak için 25 bin avro (21 bin 500 sterlin) karşılığında anlaştı.

17 Mart 2025 tarihinde geçici pasaportla Stavanger’den Manchester Havalimanı’na uçan genç, Sınır Muhafaza yetkilileri tarafından durdurularak ilk doğrudan uçuşla ülkesine dönmesi şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak talimata uymayarak taksiyle Huddersfield’a geçen Natland, burada 2 bin sterlin nakit para, iki tabanca, mermiler ve sahte plakalı çalıntı bir otomobil teslim aldı.

İngiltere'ye varışından iki gün sonra saat 05.15'te otel odasına düzenlenen polis baskınıyla yakalanan Natland'ın yatağının altında yarı otomatik bir tabanca, bir toplu tabanca ve 19 fişek ele geçirildi.

Yargılama sürecinde 13 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladığını ve bakım evinde Foxtrot Şebekesi üyeleriyle tanıştığını belirten Natland, teklifi uyuşturucu borçlarını ödemek için kabul ettiğini ve durumu başlangıçta bir "şaka" sanarak ciddiye almadığını iddia etti.

Bilgisayar oyunu karakterinin ismi olan "Agent 47" takma adlı bir kişi tarafından yönlendirildiğini belirten sanık, korktuğu için eylemi gerçekleştirmemek adına "kendi ayağına ateş etmeyi" planladığını savundu.

Ancak Savcı Alistair Richardson ve Londra Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Natland'ın kız arkadaşına attığı "Birisini öldürmek havalı olacak" mesajlarını ve cezaevinden yaptığı aramalarda kız arkadaşının ifade vermesini engellemeye çalıştığını kanıt olarak sundu.

İsveç’teki çete şiddeti ve cinayetlerin çoğundan sorumlu tutulan Foxtrot Şebekesi, lider kadrosuna yönelik tutuklamalara rağmen faaliyetlerini sürdürüyor.

Örgütün lideri "Kürt Tilkisi" lakaplı Rawa Majid’in İran’da firari olduğu değerlendirilirken, çete üyelerine yönelik uluslararası operasyonlar devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl İsveç dışında yakalanan yaklaşık 30 şüphelinin Foxtrot ile bağlantılı olduğu bildirilirken, örgütün cinayet planlayıcılarından Poya Shafie de Irak’ta yakalandıktan sonra haziran ayında İsveç mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.