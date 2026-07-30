Türkiye, Irak ile Pazartesi günü süresi dolan onlarca yıllık petrol boru hattı anlaşmasının yenilenememesine rağmen ham petrol akışının devam etmesini bekliyor

Konuya yakın Türk yetkililerin verdiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Falih Kadim Al-Zaidi arasında Salı günü 986 kilometrelik Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerine gerçekleştirilen görüşmeler nihai bir sonuca ulaşamadı.

Ancak her iki taraf da müzakereler sürerken petrol akışına izin verme kararı aldı.

İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan yetkililer, varılacak olası bir anlaşmanın eski sözleşmenin sona erdiği 27 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

Bu adım, İran savaşı sırasında neredeyse tamamen trafiğe kapatılan ve piyasaları sarsan Hürmüz Boğazı'nı baypas eden Orta Doğu'daki tek ham petrol ihracat rotalarından birinden enerji akışının devam etmesini sağlıyor.

Türkiye Enerji Bakanlığı, Irak Petrol Bakanlığı ve Irak hükümet sözcüsü ise konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NI BAYPAS EDECEK HAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Amacımız, her iki tarafa da fayda sağlayacak kapsamlı bir enerji iş birliği anlaşmasını en kısa sürede imzalamaktır" dedi.

Teknik kapasitesi günlük 1,5 milyon varil olan boru hattının Haziran ayındaki ihracatı günlük yaklaşık 180 bin varil seviyesinde kaldı.

Türkiye, boru hattı akışının artırılmasını ve hattın güneydeki Basra'ya kadar uzatılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kerkük'teki petrol ve gaz sahalarını yeniden geliştiren BP Plc ve ConocoPhillips konsorsiyumu BP Energy Company of Kirkuk Limited'den yüzde 15 hisse almak üzere Salı günü anlaşma sağladı. Anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı.

BİR HUKUKİ KRİZ DAHA YAŞANIR MI?

Kerkük-Ceyhan boru hattındaki petrol akışı, geçmişte Irak ve Türkiye arasındaki uzun süreli hukuki anlaşmazlıklar nedeniyle kesintiye uğramıştı.

Milletlerarası Tahkim Mahkemesi 2023 yılında, Bağdat merkezi hükümetinin onayı olmadan Irak Kürt bölgesinin petrolünü taşıdığı gerekçesiyle Türkiye'nin Irak'a 1,5 milyar dolar ödemesine karar vermişti.

Türkiye bu kararı reddederek Bağdat ile daha kapsamlı bir anlaşma müzakeresi yürütmeyi tercih etmişti.

İki buçuk yıllık aranın ardından geçen Eylül ayında yeniden başlayan petrol akışı, Mart ayında savaş nedeniyle kısa süreli bir kesintiye uğramıştı.