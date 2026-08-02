ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Kutlamanın ardından sevgilisiyle baş başa romantik bir akşam yemeği yiyen Buse Terim, sosyal medya hesabından da duygusal bir mesaj paylaştı.

Terim, Batu Son için "Anılarımıza yenilerini eklediğimiz bir tatilin daha sonuna geldik. Denizimize, güneşimize, yazlarımıza, kışlarımıza, akşamüstlerimize, yıldızların altında bitmeyen sohbetlerimize… İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.