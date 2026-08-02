SEVGİLİSİ BATU'YA ÖZEL SÜRPRİZ
Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızı Buse Terim, özel hayatındaki gelişmelerle adından söz ettiriyor. 2024 yılında Volkan Bahçekapılı ile evliliğini noktalayan Terim, aşk yaşadığı Batu Son'un 35'inci yaş kutlaması için hazırladığı sürprizle gündeme geldi.
AŞKI İÇİN ÖZEL TİŞÖRT HAZIRLATTI
Buse Terim, geçtiğimiz cumartesi günü 35 yaşına giren sevgilisi Batu Son için iki ayrı kutlama düzenledi. İlk kutlamada sevgilisine özel hazırlattığı tişörtü giyen Terim, romantik bir sürprize imza attı.
Üzerinde Batu Son'un fotoğrafının bulunduğu tişörtle objektiflere yansıyan Buse Terim'in bu jesti dikkat çekti.
ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ MESAJI
Kutlamanın ardından sevgilisiyle baş başa romantik bir akşam yemeği yiyen Buse Terim, sosyal medya hesabından da duygusal bir mesaj paylaştı.
Terim, Batu Son için "Anılarımıza yenilerini eklediğimiz bir tatilin daha sonuna geldik. Denizimize, güneşimize, yazlarımıza, kışlarımıza, akşamüstlerimize, yıldızların altında bitmeyen sohbetlerimize… İyi ki doğdun sevgilim. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
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YENİ AŞKIYLA MUTLU
Buse Terim, Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayırmasının ardından Mayıs 2025'te Batu Son ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Çift, birlikte yaptıkları paylaşımlarla zaman zaman aşklarını gözler önüne seriyor.
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