Uzun süredir atıl durumda bulunan otelin konutlara dönüştürülmesine yönelik projeye onay verildi. Yeni düzenlemeyle birlikte terk edilmiş binada 282 daire oluşturulması hedefleniyor. Böylece yıllardır kullanılmayan dev yapının yeniden kent yaşamına kazandırılması amaçlanıyor.

TERK EDİLMİŞ OTEL KONUTLARA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Atlanta'daki eski Presidential Hotel, uzun yıllar boyunca boş kalması nedeniyle bölgenin dikkat çeken yapılarından biri haline geldi. Zaman içinde bakımsız kalan binanın geleceği belirsizliğini korurken, yapının yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gündeme geldi.

Alınan yeni kararla birlikte 14 katlı binanın konut projesine dönüştürülmesinin önü açıldı. Proje kapsamında eski otel odalarının ve kullanım alanlarının yeniden düzenlenerek toplam 282 daireye dönüştürülmesi planlanıyor.

Yapının yeniden kullanılabilmesi için kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Projede 76 stüdyo daire, 150 tek yatak odalı daire, 52 iki yatak odalı daire ve dört çatı katı konutu yer alacak. Böylece uzun süredir boş duran binanın yüzlerce kişinin yaşayabileceği bir konut kompleksine dönüşmesi bekleniyor.

53 MİLYON DOLARLIK PROJE İÇİN İZİN VERİLDİ

1973 yılında inşa edilen Presidential Hotel, 1987'de otel olarak faaliyetlerine son verdi. Daha sonraki yıllarda farklı amaçlarla kullanılan yapı, son on yılı aşkın süredir boş durumda bulunuyor. Özellikle yoğun otoyol kavşağının yakınındaki konumu ve bakımsız görüntüsü nedeniyle bölgenin en çok dikkat çeken terk edilmiş binalarından biri haline geldi.

DeKalb County yönetimi, yaklaşık 53,3 milyon dolarlık dönüşüm projesi kapsamında arazi düzenleme çalışmalarının başlamasına izin verdi. Atlanta merkezli Aramar Investments tarafından yürütülecek projede mevcut binanın yıkılması yerine yenilenmesi planlanıyor. Yetkililer, uzun yıllardır atıl kalan yapının yeniden değerlendirilmesinin bölgeye yeni konut seçenekleri kazandıracağını belirtiyor.