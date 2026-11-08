Çin'in doğusunda yer alan ve bir dönem 3 binden fazla kişinin yaşadığı Houtouwan kasabası, 1990'larda ana karaya ulaşım zorluğu nedeniyle tamamen terk edilmesinin ardından doğa tarafından yutuldu. Aradan geçen 20 yılda kalın yapraklı sarmaşıklar ve yabani otlar kasabadaki tüm evleri, sokakları ve merdivenleri kaplayarak yerleşimi bütünüyle yeşile bürünen bir "hayalet köy"e dönüştürdü.

3 BİN KİŞİLİK ZENGİN KASABA NEDEN BOŞALTILDI?

Shengshan Adası'nda bulunan Houtouwan, 1990'lara kadar bölgenin en aktif ve varlıklı balıkçı kasabalarından biri konumundaydı. Ancak adanın ana karaya olan uzaklığı, ulaşım imkanlarının yetersizliği, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim zorlukları nedeniyle kasaba halkı göç etmeye başladı. Birkaç yıl içinde nüfusun tamamının ayrılmasıyla 3 binden fazla insanın yaşadığı yüzlerce konut ve kamu binası kaderine terk edildi.

20 YILDA GELEN DOĞAL İSTİLA

İnsan faaliyetlerinin tamamen durmasıyla birlikte bölgenin nemli iklimi ve zengin bitki örtüsü yerleşim alanını hızla kaplamaya başladı. Özellikle sarmaşık türleri ve yabani bitkiler, bakımsız kalan binaların dış cephelerinden başlayarak çatıları, pencereleri, sokakları ve merdivenleri tamamen örttü. 20 yıllık süre zarfında doğanın kontrolü ele almasıyla kasabadaki betonarme ve taş yapıların tamamı dışarıdan görünmez hale gelerek kesintisiz yeşil bir örtüyle kaplandı.

"YEŞİL HAYALET" KASABAYA DÖNÜŞTÜ

Bugün Houtouwan, tek bir insanın dahi yaşamadığı ancak tüm yapıların orijinal formunu koruduğu doğal bir sit alanı haline geldi. Sokaklar, evlerin iç ve dış cepheleri santimetresi santimetresine sarmaşıklarla örtülmüş durumda. Tamamen doğal süreçlerle bu hale gelen ve yeşil bir hayalet köyü andıran yerleşim, günümüzde sadece adaya özel izinle geçen fotoğrafçılar ve çevre araştırmacıları tarafından ziyaret ediliyor.