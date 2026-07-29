Dönüşüm projesi, devlete bağlı madencilik şirketi Central Coalfields Limited (CCL) tarafından yürütülüyor. Şirket, kullanılmayan maden sahalarını su ürünleri yetiştiriciliğine açarak hem atıl alanları ekonomiye kazandırmayı hem de bölge halkına yeni gelir kaynakları oluşturmayı hedefliyor.

ESKİ MADENLER BALIK ÇİFTLİĞİNE DÖNÜŞTÜ

Projelerden biri olan Religara sahası yaklaşık 9,7 hektarlık alana yayılıyor. Buraya kurulan 20 balık kafesinde yılda yaklaşık 9,6 ton balık üretilirken, proje çevrede yaşayan yaklaşık 100 kişiye doğrudan gelir sağlıyor. Bokaro Açık Ocak sahasında ise 27 kafeste yılda yaklaşık 81 ton balık yetiştiriliyor ve onlarca aile geçimini bu üretimden sağlıyor. Çiftliklerde pangasius, rohu, tilapia ve katla gibi ticari değeri yüksek türler yetiştiriliyor.

En dikkat çeken tesisler ise Karkatta A ve Karkatta C sahalarında bulunuyor. Yaklaşık 1,8 hektarlık Karkatta A sahasında 15 balık kafesiyle yılda 200 ton, 4,5 hektarlık Karkatta C sahasında ise 50 balık kafesiyle yılda 800 ton balık üretim kapasitesi hedefleniyor.

DÖNÜŞÜM EYALET GENELİNE YAYILIYOR

Balık yetiştiriciliği çalışmaları yalnızca CCL'nin işlettiği sahalarla sınırlı değil. Jharkhand eyaletinde suyla dolmuş 16 eski kömür madeni, balık üretimi amacıyla değerlendirilmeye başlandı. Yetkililer, geleneksel yöntemlerle hektar başına yaklaşık 200 kilogram olan üretimin, kafes balıkçılığı sistemi sayesinde 10 tona kadar çıkabildiğini belirtiyor.

Bölgede uygulanan projeler sayesinde yıllarca kömür çıkarılan ve daha sonra atıl kalan maden çukurları yeniden ekonomiye kazandırılırken, balık üretiminin artırılması ve kırsal bölgelerde yeni istihdam oluşturulması hedefleniyor. Eski maden sahalarının su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılması, Hindistan'da madencilik sonrası arazi rehabilitasyonu için öne çıkan uygulamalardan biri olarak gösteriliyor.