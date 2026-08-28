Portekiz'deki Paul de Toirões maden sahası, faaliyetlerin 2010 yılında sona ermesinden 16 yıl sonra 200'ün üzerinde türü barındıran doğal bir vaha haline geldi. Kazı çukurlarının zamanla suyla dolması ve yürütülen ekolojik iyileştirme çalışmaları, terk edilmiş sanayi alanını biyoçeşitlilik merkezine dönüştürdü.

TERK EDİLEN MADEN SAHASI DOĞAL VAHAYA NASIL DÖNÜŞTÜ?

Kalay, tungsten ve kum çıkarılan 300 hektarlık alanda 2010 yılında çalışmaların durmasıyla derin çukurlar doğal göllere ve göletlere dönüştü. 2022 yılının sonlarında bölgenin yönetimini üstlenen Rewilding Portugal kuruluşu, suyun arazi üzerinde daha uzun süre kalmasını sağlamak amacıyla drenaj kanallarını kaldırarak yeni su bariyerleri inşa etti.

Ekipler, lagün kenarlarını canlıların erişimine uygun hale getirirken bölgedeki egzotik selvi ağaçlarını sökerek yerli meşe türlerinin yeniden büyümesine imkan tanıdı. Yapılan teknik müdahalelerle hem derin göller hem de dönemsel olarak su altında kalan sulak alanlar yeniden işlev kazandı.

BÖLGEDE HANGİ CANLI TÜRLERİ TESPİT EDİLDİ?

Çevresel DNA analizleri ve arazi araştırmaları sonucunda sahadaki sulak alanlarda 94 su bitkisi türü belirlendi. Bölgede su samurları, kaplumbağalar, amfibiler ve yusufçukların yanı sıra kara leylek, bataklık doğanı, Avrupa kaşık gagalı kuşu ve Avrupa şahini gibi kuş türlerinin yaşadığı saptandı.

Geçici göletlerin beslenme ve üreme alanı sağladığı bölgede ekolojik izleme faaliyetleri sürdürülüyor. Araştırmacılar, bitki örtüsü geliştikçe ve eski maden kuyuları yaşam alanlarına dönüştükçe biyoçeşitliliğin gelişimini önümüzdeki yıllarda da takip etmeyi planlıyor.