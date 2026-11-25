Hırvatistan'da terk edilmiş evleri satın alıp yenilemesiyle tanınan Amerikalı Justice Reed, bu yıl 8. mülkünü de satın aldı. Aynı köyde, bir kilometrelik alan içerisinde 8 ayrı binaya sahip olan Reed, son evinde karşılaştığı sürprizle şaşkınlık yaşadı.

Hırvatistan'ın Hrvatsko Zagorje bölgesinde terk edilmiş yapıları satın alarak restore eden Amerikalı Justice Reed, sıra dışı projesini büyütmeye devam ediyor. Yıl başından bu yana 8 ayrı mülk satın alan Reed, son olarak bir tepenin üzerinde bulunan küçük bir evi portföyüne ekledi.

Sosyal medya hesabından yeni evini takipçilerine gösteren Reed, ucuz ve terk edilmiş yapıları satın alma alışkanlığından vazgeçemediğini belirterek, "Bir sorunum var! Ucuz, terk edilmiş evler satın almaktan kendimi alamıyorum. Bu, bu yıl aldığım 8. terk edilmiş bina" ifadelerini kullandı.

Son satın aldığı evin fiyatını açıklamayan Reed, yapının oldukça küçük olduğunu söyledi. Zemin katında küçük bir mutfak ve masa bulunan evin tamamlanmamış bir çatı katı da bulunuyor.

Evi gezerken karşılaştığı bir ayrıntı özellikle dikkatini çekti. Duvara asılmış, eski Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito'nun çerçeveli fotoğrafını gören Reed, "Bu, önceki sahibinin babası falan olmalı" diyerek espri yaptı. Bu anları sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla takipçilerine aktardı.

8 mülkün tamamı aynı köyde

Reed, yeni satın alımının ardından daha önce edindiği mülklerin yer aldığı haritayı da takipçileriyle paylaştı. Haritaya göre 8 binanın tamamı aynı köyde ve birbirine bir kilometre mesafedeki bir alanda bulunuyor.

Amerikalının bu sıra dışı macerası, yalnızca 5 bin euroya (yaklaşık 277 bin lira) terk edilmiş bir ev satın almasıyla başladı. Ardından 8 bin euroya (yaklaşık 443 bin lira) bir sığınak, 3 bin euroya (yaklaşık 166 bin lira) bir kulübe, toplam 8 bin euroya bir kışla ve kule, 7 bin euroya da bir şarap evi satın aldı.

En yüksek ödemesini ise garajı bulunan bir ev için yaptı. Bu mülkü 25 bin euroya (1 milyon 400 lira) alan Reed'in açıkladığı ilk yedi satın alımın toplam bedeli 56 bin euroya (Yaklaşık 3 milyon lira) ulaştı. Son satın aldığı evin fiyatı ise henüz bilinmiyor.

25 bin euroluk evde beklemediği sorunla karşılaştı

Reed'in terk edilmiş binaları yeniden hayata döndürme projesi sosyal medyada büyük ilgi görse de tadilat süreci her zaman planladığı gibi ilerlemedi. Özellikle 25 bin euroya satın aldığı ev, Amerikalı için beklenmedik bir masrafa ve zorlu bir yenileme sürecine dönüştü.

Tadilat sırasında binanın bazı bölümlerinde asbest içeren malzemeler bulunduğunu fark eden Reed, bu nedenle üst katı kaldırmak zorunda kaldı. İncelemeler ilerledikçe sorunların daha büyük olduğu ortaya çıktı. Taşıyıcı kolonların ve betonarme yapının ciddi biçimde hasar gördüğünü belirleyen Reed, sonunda binanın neredeyse tamamını yıkmak zorunda kaldı. Yapıdan geriye yalnızca duvarların ve temellerin bazı bölümleri kaldı.

İlk satın aldığı 5 bin euroluk evde de benzer şekilde sorunlarla karşılaştı. Gerekli belgelerdeki eksiklikler nedeniyle evin yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını anlatan Reed, son satın aldığı mülkün tadilatının daha kolay olmasını umuyor.

Yeni evin evraklarının eksiksiz olduğunu belirten Amerikalı, "Belgeler tamam. Bu nedenle herhangi bir gecikme yaşanmadan basit bir tadilat süreci olacağını düşünüyorum" dedi.

"Burası benim köyüm, artık yeni ev almayacağım"

8. mülkünü de satın alan Reed, artık yeni bina arayışına son vererek elindeki yapıları yenilemeye odaklanacağını açıkladı.

"Burası benim köyüm. Artık yeni bina satın almayacağım. Bundan sonra sahip olduklarıma odaklanacağım" diyen Reed, her mülk için ayrı bir yenileme serisi hazırlayacağını da duyurdu.

Takipçileri, yayımlanacak videolar aracılığıyla binaların ilk satın alındıkları halinden tamamlanmış durumlarına kadar geçirecekleri değişimi adım adım izleyebilecek.

Başlangıçta ucuz bir terk edilmiş evi restore etme fikriyle yola çıkan Reed'in girişimi, bugün aynı köyde bir araya getirdiği sekiz farklı yapıyı kapsayan büyük bir yenileme projesine dönüşmüş durumda.