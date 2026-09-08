Adadaki eski ve kullanılamaz hale gelen yapıları kaldıran Sewall, güney kıyısına küçük bir ev inşa ettirdi. Adanın doğal dokusunu korumaya özen göstererek burada yeni bir yaşam kuran Sewall, 22 yıl boyunca Witch Island’da yaşadı. Ancak yıllar geçtikçe artan mali yük, onu adanın geleceği konusunda önemli bir karar vermeye zorladı.

ADAYI SATMAK YERİNE BAĞIŞLADI

Adanın vergi yükünün giderek artması Sewall için ciddi bir sorun haline geldi. Arazinin vergilendirmeye esas değerinin 15 bin 600 dolardan 168 bin dolara kadar çıkması gündeme gelince adayı gelir getirecek şekilde değerlendirmesi ya da elden çıkarması gerekiyordu. Sewall ise farklı bir yol seçerek yıllarca koruduğu adanın yapılaşmasını istemedi.

Bu amaçla 1983 yılında adanın yaklaşık üçte birini koruma amacıyla devretti. 1986’ya gelindiğinde kalan bölümünü de bağışladı ve yaklaşık 7 hektarlık Witch Island’ın doğal yapısının gelecek yıllarda da korunmasının önünü açtı.

BUGÜN ZİYARETÇİLER ADAYA GELİYOR

Yıllarca Sewall’ın yaşamını sürdürdüğü Witch Island bugün koruma altında bulunuyor. Adada yeni yerleşime izin verilmezken, Sewall’ın güney kıyısına yaptırdığı küçük ev ise hâlâ ayakta duruyor.

Adaya özellikle kayakla ulaşan ziyaretçiler, ormanlık alanın içinden geçen yaklaşık 800 metrelik parkurlarda yürüyüş yapabiliyor. Kıyı kuşları, balık kartalları ve kel kartalların görülebildiği ada, Sewall’ın yıllar önce aldığı karar sayesinde yapılaşmadan korunarak ziyaret edilebilen bir doğal alana dönüştü.