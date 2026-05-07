Eski bir elektrik mühendisi, hizmet dışı kalan bir Boeing 727 yolcu uçağını hurdaya ayrılmaktan kurtararak, modern mühendislik çözümleriyle donatılmış sıra dışı bir eve dönüştürdü.

Yıllarca gökyüzünde binlerce yolcu taşıyan dev gövde, artık doğanın kalbinde sürdürülebilir ve teknolojik bir yaşam alanı olarak hizmet veriyor.

Projenin en dikkat çekici yanı, uçağın havacılık standartlarındaki dayanıklılığının konut konforuyla birleştirilmesi oldu. Basınç değişimlerine, şiddetli rüzgarlara ve ani sıcaklık farklarına dayanacak şekilde tasarlanan metal gövde; evi nemden, haşerelerden ve yabani hayvanlardan koruyan aşılmaz bir kale görevi görüyor.

Uçağın orijinal tekerlekleri üzerinde duran yapı, özel amortisörlü destek sistemleri sayesinde deprem sarsıntılarını ve rüzgar salınımlarını sönümleyebiliyor. Uçağın ikonik arka merdivenleri ise eve giriş-çıkışları sağlayan teknolojik bir köprü işlevi görüyor.

NAKİT YATIRIMLA HAYATA GEÇİRDİ

İç mekanda ise uçağın orijinal kimliği ile modern yaşamın ihtiyaçları ustalıkla harmanlandı. Baş üstü bagaj dolapları, pencereler ve orijinal aydınlatma armatürleri korunurken; uçağın alt kargo bölümünü görünür kılan akrilik zeminler gibi estetik dokunuşlar eklendi. Mutfak, banyo, çamaşır alanı ve yatak odası gibi temel bölümler uçağın teknik kanallarından faydalanılarak yerleştirildi.

İpotek borçlarına girmek yerine nakit yatırımla hayata geçirilen bu proje, endüstriyel atıkların nasıl işlevsel ve güvenli yaşam alanlarına dönüşebileceğini kanıtlayan küresel bir örnek olarak gösteriliyor.