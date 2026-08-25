Brezilya’nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Vale do Cafe bölgesinde 2020 yılında terk edilmiş ve verimsizleşmiş bir çiftliği satın alan Fernanda Rodrigues ve ekibi, 40 hektarlık çorak araziyi kahve ormanına dönüştürdü. Hiçbir kimyasal pestisit kullanılmadan yürütülen sintropik tarım yöntemi sayesinde, bölgede kısa sürede hem ekolojik denge sağlandı hem de uluslararası kalitede kahve üretimi başladı.

120 BİNDEN FAZLA AĞAÇ NASIL DİKİLDİ?

Ekip, araziye sadece kahve fidanları değil; avokado, mango, muz ve bölgeye özgü yerli ağaç türlerinden oluşan 120 binden fazla fidan dikti. Tek bir ürünün yetiştirildiği geleneksel tarım yerine, farklı türlerin bir arada yaşayarak birbirini beslediği "sintropik tarım" adı verilen orman sistemi kuruldu.

KİMYASAL İLAÇ KULLANMADAN NASIL BAŞARDILAR?

Yaklaşık 40 hektarlık alana yayılan kahve ağaçları, yüksek meyve ağaçlarının gölgesinde tamamen doğal bir ekosistemin parçası olarak büyüdü. Hiçbir tarım ilacı veya böcek zehri kullanılmadan yapılan üretimde ilk hasat 2021 yılında alındı. Elde edilen kahve çekirdekleri, kalite değerlendirmelerinde uzmanlardan 80’in üzerinde yüksek puan aldı.

BÖLGENİN EKOLOJİK YAPISI NASIL DEĞİŞTİ?

Yıllarca sürdürülen tek tip tarım faaliyetleri nedeniyle toprağı çölleşen Vale do Cafe bölgesi, bu dönüşüm projesiyle kaybolan su kaynaklarını ve canlı çeşitliliğini yeniden kazandı. Terk edilmiş çiftlik, doğayla uyumlu sürdürülebilir tarım modelleri arasında gösterilen başarılı örneklerden biri oldu.