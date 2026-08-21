Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda yer alan El Cuyo arazisi, 1990'lı yıllarda bölgedeki hindistan cevizi ağaçlarını yok eden kitlesel bir hastalık nedeniyle tamamen çoraklaştı. Mimar Anibal Gonzalez ve eşi Monica Hernandez, 140 hektarlık araziyi ve 6 kilometrelik sahil şeridini doğal yapısına kavuşturmak amacıyla satın aldı.

Çiftin 30 yıl süren ekolojik yenileme çalışmaları sonucunda bölge; deniz kaplumbağaları, yunuslar ve flamingo kolonilerinin yaşadığı korunan bir yaban hayatı alanına dönüştü.

ÇEVRE DOSTU LÜKS PROJE ONAYI ALINDI

Arazi üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışacak ve çevre standartlarına uyum sağlayacak bir yerleşim projesi geliştirildi. Meksika hükümetinden onay alınan plana göre bölgede Maya mimarisine uygun, özel plajlı 64 lüks villa inşa edilmesi öngörülüyor.

118 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKARILDI

İlerleyen yaşları nedeniyle projeyi tamamlayacak yeni bir yatırımcı arayan çift, mülkü 118 milyon dolar bedelle satışa sundu. Satışın gerçekleşmesi durumunda söz konusu işlem, Meksika tarihinin en yüksek bedelli gayrimenkul satışı olarak kayıtlara geçecek.