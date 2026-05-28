Eski maden sahasının dönüştürülmesi sırasında geleneksel beton ağırlıklı yapı teknikleri yerine hafif çelik sistemler ve ETFE adı verilen şeffaf malzemeler kullanıldı. Uzmanlara göre bu özel kaplama, camdan çok daha hafif olmasına rağmen yüksek dayanıklılık sağlıyor. Böylece dev kubbeler büyük beton yükleri olmadan ayakta kalabiliyor.

Projede farklı iklim koşullarını temsil eden dev sera alanları oluşturuldu. Tropikal biyom bölümünde Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’ya özgü bitkiler yetiştirilirken, Akdeniz biyomunda zeytin ağaçları, üzüm bağları ve kurak iklim bitkileri bulunuyor. İç alanlarda sıcaklık ve nem seviyeleri özel sistemlerle kontrol altında tutuluyor.

TERK EDİLMİŞ MADEN ALANI DEV DOĞA MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

İngiltere’nin Cornwall bölgesi geçmişte yoğun madencilik faaliyetleriyle biliniyordu. Ancak kil ocaklarının kapanmasının ardından bölgede büyük çukurlar ve kullanılmayan endüstriyel alanlar kaldı. Eden Project’in kurulduğu alan da uzun yıllar boyunca terk edilmiş durumda kaldı.

Projeyi geliştiren ekip, doğal yaşamı koruyan sürdürülebilir bir merkez oluşturmayı hedefledi. İnşaat sürecinde arazi yapısına minimum müdahale edildiği belirtilirken, yağmur suyu toplama sistemleri ve enerji tasarruflu teknolojiler de projeye dahil edildi.

Yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşan bazı kubbeler, altıgen ve beşgen panellerin birleşiminden oluşuyor. Yapının tasarımı sabun köpüklerinden ilham alınarak geliştirildi. Mimarlar, bu sistem sayesinde daha az malzemeyle daha geniş alanların kapatılabildiğini belirtiyor.

MİLYONLARCA TURİST ÇEKİYOR

Cornwall’daki St Austell bölgesinde bulunan Eden Project, açıldığı günden bu yana İngiltere’nin en popüler turistik noktalarından biri haline geldi. Kompleks içinde yürüyüş alanları, eğitim merkezleri, konser alanları ve interaktif doğa sergileri bulunuyor.

Uzmanlara göre proje yalnızca mimari yapısıyla değil, terk edilmiş sanayi bölgelerinin nasıl yeniden değerlendirilebileceğini göstermesiyle de dikkat çekiyor. Çevre mühendisleri ve şehir planlamacıları, Eden Project’i sürdürülebilir dönüşüm projelerinin en başarılı örneklerinden biri olarak gösteriyor.