Sicilya'daki küçük yerleşim yerlerinde nüfus kaybını önlemek ve boş kalan binaları yeniden kullanıma açmak amacıyla uygulanan proje, sembolik fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Ancak satın alınan yapıların onarılması ve belirlenen koşullara uygun şekilde yenilenmesi gerekiyor.

40 YILDIR TERK EDİLMİŞTİ

Avustralyalı iç mimarlar Shaynna Blaze ve Darren Palmer, Sicilya'nın Castronovo di Sicilia kasabasında yaklaşık 40 yıldır boş duran iki evi birer euroya satın aldı. Yüzlerce yıllık geçmişe sahip binalar, uzun süre kullanılmadıkları için ciddi biçimde yıpranmıştı.

Yenileme çalışmaları sırasında yapıların bazı bölümlerinin çökme tehlikesi taşıdığı belirlendi. Yaklaşık 400 ila 500 yıllık geçmişi bulunan yapılardan birinin güvenli olmayan bölümleri yıkıldı. Tasarımcılar, boşalan alanı Akdeniz tarzında duvarlarla çevrili özel bir bahçeye dönüştürdü.

İKİ EVİ BİRLEŞTİRİP DÖRT KATLI HALE GETİRDİLER

Yan yana bulunan iki bina, kapsamlı çalışmaların ardından tek bir konuta dönüştürüldü. Yaklaşık 160 metrekarelik evde iki yatak odası, iki banyo, oturma alanları, mutfak, garaj ve üst katta teras bulunuyor.

Yenileme sırasında eski taş duvarlar, ahşap kirişler ve tarihi mimari ayrıntılar korunurken mutfak ve banyolarda yerel mermer, el yapımı seramikler ve geleneksel malzemeler kullanıldı. Böylece tarihi yapının karakteri modern bir yaşam alanıyla birleştirildi.

2 EUROYA ALDIKLARI EVİ 195 BİN EUROYA SATIŞA ÇIKARDILAR

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ev, eşyalarıyla birlikte 195 bin euroya (yaklaşık 10,8 milyon TL) satışa çıkarıldı. İki binanın toplam satın alma bedeli yalnızca 2 euro (yaklaşık 112 TL) olsa da kapsamlı onarım, işçilik ve diğer yenileme giderleri bu tutara dahil değil. Projenin toplam maliyeti ise açıklanmadı.

İtalya'nın farklı bölgelerinde uygulanan 1 euroluk ev projeleri, terk edilmiş tarihi binaların yeniden kullanılmasını ve nüfusu azalan yerleşim yerlerinin canlandırılmasını amaçlıyor. Bu evleri satın alanların yerel kurallara uygun biçimde yenileme yapması gerekiyor.