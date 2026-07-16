ABD’nin New York kentindeki JFK Uluslararası Havalimanı’nda yer alan tarihi TWA uçuş terminali, 265 milyon dolarlık (yaklaşık 200 milyon sterlin) bir restorasyon projesinin ardından lüks bir otele dönüştürüldü. 2019 yılında "TWA Hotel" adıyla kapılarını açan ve mimar Eero Saarinen tarafından tasarlanan eski terminal binası, 2001 yılındaki kapanışından 18 yıl sonra yeniden hizmete girdi.

ORİJİNAL TASARIMINA SADIK KALINARAK YENİLENDİ

Tarihi Eserleri Koruma Komisyonu tarafından "ekspresyonist modern tasarımın en büyük şaheserlerinden biri" olarak nitelendirilen terminal binası, yapılan restorasyon çalışmalarında 1962 yılındaki orijinal görünümüne sadık kalınarak yenilendi. Eski terminalin her iki ucunda yer alan iki binadan oluşan 4 yıldızlı otelde toplam 512 oda bulunuyor. Orijinal terminal binası ise günümüzde otelin lobisi olarak hizmet veriyor.

PİSTE BAKAN SONSUZLUK HAVUZU VE DEV SPOR SALONU YAPILDI

Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri'nde dünyanın en iyi ilk beş havalimanı oteli arasında gösterilen tesiste, doğrudan aktif bir uçuş pistine bakan çatı katı sonsuzluk havuzu yer alıyor. Otel bünyesinde ayrıca: 10.000 fit kare (yaklaşık 930 metrekare) büyüklüğünde, 24 saat açık bir spor salonu, bir havacılık tarihi müzesi, kokteyl salonuna dönüştürülmüş 1958 model bir "Lockheed Constellation" uçağı bulunuyor.

KONAKLAMA ÜCRETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Time dergisinin "2019'da Dünyanın En Harika Yerleri" listesinde de yer alan otel, son olarak seyahat içerikleri üreten İngiliz YouTuber Hannah Ricketts tarafından ziyaret edildi. Paylaşılan bilgilere göre otelde standart oda fiyatları 200 dolar civarında seyrederken, pist manzaralı deluxe odaların gecelik fiyatı vergiler dahil yaklaşık 400 doları (yaklaşık 300 sterlin) buluyor. Öte yandan, otel misafirlerinin çatı katındaki havuzu kullanabilmesi için kişi başı 25 dolar (yaklaşık 19 sterlin) ek ücret ödemesi gerekiyor.