Hollandalı Maaike Geurts ve Tibor Strausz çifti, İspanya’nın Kastilya ve León eyaletine bağlı Burgos bölgesindeki terk edilmiş Bárcena de Bureba kasabasının büyük bölümünü satın alarak kendi kendine yeten bir ekoköy kurmak için harekete geçti. Yaklaşık yarım asırdır boş duran kırsal yerleşim yerinde temel altyapı çalışmalarını tamamlayan proje yöneticileri, bölgeye yerleşecek yeni sakinler için resmi davet yayımladı.

YARIM ASIRLIK SESSİZLİK 2024 YILINDA SONA ERDİ

Kastilya ve León özerk bölgesinin Burgos ilinde yer alan Bárcena de Bureba kasabası, 40 ila 50 yıl boyunca neredeyse tamamen ıssız kaldı. Maaike Geurts ve Tibor Strausz çifti, 2024 yılında kamuoyuna duyurulan satın alma işlemiyle kasabanın büyük kısmını devraldı. Sürdürülebilirlik ve topluluk iş birliği esasına dayanan projeyle bölgede kapsamlı bir konut ve yaşam alanı dönüşümü başlatıldı.

GÜNEŞ ENERJİSİ VE SU ALTYAPISI NASIL KURULDU?

Proje kapsamında binaların restorasyonundan önce enerji ve su bağımsızlığının sağlanmasına öncelik verildi. İlk teknik adım olarak, güneş panelleri ve dahili bataryalarla donatılmış bir nakliye konteyneri aracılığıyla kasabanın kendi elektrik şebekesi oluşturuldu. Ayrıca yerleşim yerinin günlük su ihtiyacını karşılamak amacıyla yakındaki bir nehirden çekilen suyu arıtan filtreleme sistemi ile su depolama havuzları ve sulama altyapısı devreye alındı.

HARAP DURUMDAKİ 64 EV YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Bölgede yapılan teknik incelemeler ve arazi araştırmaları, kasabadaki mevcut yapı stokunu ortaya koydu. Verilere göre Bárcena de Bureba sınırları içerisinde çoğu harabe durumda olan 62 ila 64 ev bulunuyor. Bunun yanı sıra projeye katılacak yeni sakinler tarafından rehabilite edilmeye hazır yaklaşık 65 arsa yer alıyor.

YENİ SAKİNLERDEN HANGİ ŞARTLAR İSTENİYOR?

Kasaba sokaklarını yeniden canlandırmayı hedefleyen Maaike Geurts ve Tibor Strausz, bölgeye yerleşmek isteyen ailelere açık çağrıda bulundu. Başvuru yapacak kişilerden harap haldeki mülkleri restore etmeleri ve topluluğun ortak çalışma planına katılmaları bekleniyor. Yayımlanan ilk etap planlamasına göre projeye başlangıç aşamasında en az altı Hollandalı ailenin dahil edilmesi hedefleniyor.

Kendi kendine yeten ekoköy modelinin çevresel ve üretken merkezini, toplumsal gıda güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlanan yenilebilir orman projesi oluşturuyor. Sürdürülebilir arazi kullanımını teşvik eden bu girişimle, İspanya'da on yıllardır devam eden kırsal nüfus azalmasının tersine çevrilmesi ve kalıcı bir yerleşim topluluğunun oluşturulması amaçlanıyor.