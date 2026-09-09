Çin'de 2030 yılına kadar yaklaşık 15 bin madenin kullanım dışı kalmasının beklendiği belirtiliyor. Bu madenlerde ortaya çıkacak boş yer altı alanının yaklaşık 7,2 milyar metreküpe ulaşabileceği hesaplanıyor.

GÜNEŞ IŞIĞININ YERİNİ YAPAY AYDINLATMA ALACAK

Yer altında tarım yapılmasının önündeki en büyük engellerden biri güneş ışığının bulunmaması. Araştırmacılar, madenlerdeki mevcut elektrik altyapısından yararlanılarak bitkilerin ihtiyaç duyduğu yapay aydınlatmanın sağlanabileceğini düşünüyor. Yer altındaki sıcaklığın yüzeye göre daha az değişmesi de bitkiler için daha kontrollü bir ortam oluşturabilir.

İlk aşamada madenlerin tamamının büyük tarım tesislerine çevrilmesi yerine, belirli bölümlerin kontrollü yetiştirme alanları olarak kullanılması planlanıyor. Böylece bitkilerin dışarıdaki sıcaklık değişimlerinden ve aşırı hava olaylarından etkilenmeden nasıl yetiştirilebileceği araştırılacak.

YERİN ALTINDA ÇAY DA YETİŞTİRİLEBİLECEK

Projenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de terk edilmiş madenlerde çay yetiştirilmesinin değerlendirilmesi. Araştırmacılar, sıcaklık ve nemin daha istikrarlı olduğu yer altı ortamının kontrollü tarım için kullanılabileceğini düşünüyor. Çayın yanı sıra kanola gibi bitkiler de yetiştirilebilecek ürünler arasında gösteriliyor.

Bunun için madenlerde biriken suyun da değerlendirilmesi planlanıyor. Ancak bu sularda ağır metaller ve madencilik faaliyetlerinden kalan çeşitli kirleticiler bulunabileceğinden doğrudan bitkilere verilmesi mümkün değil. Suyun özel filtreleme ve membran sistemleriyle temizlendikten sonra tarımda yeniden kullanılması üzerinde duruluyor.

Çin'de bu fikrin küçük ölçekli bir örneği şimdiden uygulanıyor. Hubei eyaletinin Daye kentindeki terk edilmiş bir bakır madeninde, yüzeyin yaklaşık 245 metre altında marul yetiştiriliyor. Burada yapay ışık ve kontrollü yetiştirme sistemlerinden yararlanılıyor.

Araştırmacılar, yer altı tarımında elde edilecek deneyimin gelecekte daha farklı alanlarda da kullanılabileceğini belirtiyor. Doğal güneş ışığından ve dış ortam koşullarından bağımsız şekilde bitki yetiştirmenin, uzun süreli uzay görevlerinde kurulabilecek kapalı tarım sistemleri için de önemli bilgiler sağlayabileceği düşünülüyor.